Посол Великобритании: Для снятия санкций с Беларуси необходим большой прогресс в сфере прав человека

Источник материала: Tut.by

Великобритания наблюдает прогресс в сфере прав человека в Беларуси. Но этого недостаточно для полного снятия санкций. Об этом во время медиазавтрака с белорусскими журналистами заявила посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, Великобритания в связи с выходом из Евросоюза сохранила санкции в отношении Беларуси. Они, по мнению британского правительства, призваны побудить власти Беларуси уважать демократические принципы и институты, не подавлять гражданское общество, надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского, соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.

— Великобритания решила сохранить режим санкций, введенный Евросоюзом. И, как в случае с ЕС, режим санкций будет пересматриваться каждый год. Но пока на данный момент режим санкций такой же, как и был, — заявила посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс.

Дипломат отметила, что она сегодня видит в Беларуси прогресс в сфере прав человека, но для полной отмены санкций Великобритания должна увидеть «большой прогресс в этой сфере».

Под прогрессом, который наблюдают сегодня, британский дипломат понимает возможность представителей гражданского общества вести диалог с властью.

— Из того, что я сама наблюдала, и в моих беседах с представителями гражданского общества я услышала, что они видят сейчас больше возможностей обсуждения тех вопросов, которыми они занимаются, с представителями правительства. Я считаю, что гражданское общество — важный элемент в любой стране, и мне приятно, что у них появилось больше возможностей для диалога с властями, — пояснила Перкинс.

Что касается двусторонних отношений Великобритании и Беларуси, то посол отметила значительное развитие. И официальный Лондон готов продолжать диалог, особенно по чувствительным темам.

— Мы продолжим диалог с правительством Беларуси по вопросу прав человека, очень важно иметь возможность обсуждать эти вопросы. Что касается смертной казни, то в парламенте предыдущего созыва у нас были очень хорошие отношения с рабочей группой по изучению вопросов смертной казни, и сейчас в новом парламенте тоже была сформирована группа по вопросу отмены смертной казни, и мы планируем начать с ними сотрудничество. Великобритания считает смертную казнь несправедливым наказанием при любых обстоятельствах. И я надеюсь, что когда-нибудь Беларусь примет этот шаг и введет мораторий или полностью отменит смертную казнь, — сказала Жаклин Перкинс.