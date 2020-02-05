Суд обязал «АйПауэр» вернуть 5,7 млн, выделенных облисполкомом на строительство аккумуляторного завода

Источник материала: Tut.by

5 февраля в Бресте экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда исполкома на строительство аккумуляторного завода.





Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Встречный иск ООО «АйПауэр» к облисполкому отклонили.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

5,7 миллионов рублей, которые стали причиной спора, были выделены из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Брестский облисполком в своем иске настаивал, что компания не выполнила условий договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло, писала «Брестская газета» .

«АйПауэр» иск не признал. По их мнению, основным документом, на основании которого ООО реализует проект по строительству завода, является инвестиционный договор, который заключен компанией с Республикой Беларусь в лице Брестского облисполкома в 2017 году. В инвестдоговоре с учетом допсоглашений указаны следующие сроки: ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В связи с этим, как считают адвокаты «АйПауэра», обязательства по строительству и вводу завода в эксплуатацию не нарушены, у компании есть еще время.

На это представители истца отметили, что по инвестиционному договору, на который ссылаются адвокаты «АйПауэр», деньги не выделялись.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу, теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

30 декабря 2019 года «АйПауэр» объявил о проведении общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода.