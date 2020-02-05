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Суд обязал «АйПауэр» вернуть 5,7 млн, выделенных облисполкомом на строительство аккумуляторного завода
05.02.2020 13:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
5 февраля в Бресте экономический суд вынес решение по
Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Встречный иск ООО «АйПауэр» к облисполкому отклонили.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
5,7 миллионов рублей, которые стали причиной спора, были выделены из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Брестский облисполком в своем иске настаивал, что компания не выполнила условий договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло, писала
«АйПауэр» иск не признал. По их мнению, основным документом, на основании которого ООО реализует проект по строительству завода, является инвестиционный договор, который заключен компанией с Республикой Беларусь в лице Брестского облисполкома в 2017 году. В инвестдоговоре с учетом допсоглашений указаны следующие сроки: ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В связи с этим, как считают адвокаты «АйПауэра», обязательства по строительству и вводу завода в эксплуатацию не нарушены, у компании есть еще время.
На это представители истца отметили, что по инвестиционному договору, на который ссылаются адвокаты «АйПауэр», деньги не выделялись.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
30 декабря 2019 года «АйПауэр»
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Суд обязал «АйПауэр» вернуть 5,7 млн, выделенных облисполкомом на строительство аккумуляторного завода
5,7 миллионов рублей были выделены из инновационного фонда Брестский облисполком в своем иске настаивал, что компания не выполнила условий договора. Согласно ему,...
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