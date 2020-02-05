Банк развития: После законодательных изменений инвестировать в стартапы будет проще и выгодней

Источник материала: Tut.by

Банк развития совместно с другими государственными органами начал работу над законодательными изменениями, которые сделают более выгодной деятельность венчурных фондов, сообщила начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлия Кавецкая на дискуссии по развитию венчурного финансирования в Беларуси «B Venture: Итоги 2019».

— Совместно с государственными органами и юридической компанией будем разрабатывать законодательный акт для того, чтобы появилась возможность венчурного финансирования, в том числе у Банка развития, — сообщила Юлия Кавецкая.

Уже собрана рабочая группа из «заинтересованных госорганов» и идет выбор юридической компании, которая примет участие в разработке предложений.

Предполагается, что законодательные изменения внесут ясность в деятельность фондов и других игроков венчурного рынка. А также улучшат налоговые условия, что позволит избежать двойного налогообложения при заключении венчурных сделок.

Сам Банк развития может получить мандат на осуществление венчурной деятельности.

— По международному опыту мы видим, что зачастую именно государство участвует в венчурных организациях. Поэтому кроме создания законодательных условий, нужен игрок, который бы за это взялся, — объясняет Юлия Кавецкая.

Исследование группы компаний BelBiz 2017 года показало, что более половины (54,6%) игроков рынка венчурной экосистемы оценивали инвестиционный климат Беларуси как неблагоприятный. В основном поэтому на тот момент большее число венчурных сделок проводилось за границей, где уже действовало соответствующее законодательство, а налоговое обложение было более благоприятным.

В целом изменения, которых ждут игроки венчурного рынка, схожи с теми условиями, которые дал резидентам ПВТ декрет № 8.

Для развития венчурного рынка важно удобное законодательство, в первую очередь, с точки зрения налогообложения и взаимодействия с иностранными юридическим лицами, без которого некоторые действия сейчас облагаются дополнительными налогами или могут трактоваться как попытка уйти от их уплаты, отмечает член правления ассоциации Angels Band Кирилл Голуб.

К примеру, одно из самых популярных мест для инкорпорации стартапов в мире — Делавэр (США). Инновационные бизнес-проекты и стартапы стараются базироваться именно в этом штате, а крупные международные инвесторы чаще всего выбирают компании для поддержки из его резидентов. Это касается и белорусских стартапов, которые таким образом расширяют доступ к крупным венчурным фондам, так как обходиться только белорусскими инвестициями они не могут — в отечественной экономике недостаточно денег. Но это, с одной стороны, усложняет взаимодействие таких стартапов с юридическими лицами в Беларуси. А с другой стороны, на работающих с ними инвесторов из Беларуси ложатся новые налоги.

— Декрет № 8, например, разрешил платить за услуги нерезидентам Беларуси без офшорного сбора, лишних документов точки зрения внешнеэкономической деятельности, более того, там прямо прописано, что резиденты ПВТ могут создавать зарубежные юридические лица и руководить их деятельностью из Республики Беларусь, — говорит Кирилл Голуб.

Более гибкие и приближенные к международным условия для венчурного рынка будут способствовать созданию новых венчурных фондов, росту заключенных в стране сделок, внутренних и иностранных инвестиций в стартапы и инновационные проекты.