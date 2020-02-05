Исследование: Если завтра референдум, сторонники союза с РФ не получат абсолютного большинства

Источник материала: Tut.by

В течение 2019 года число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4 до 40,4%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, сообщает belsat.eu.





Белорусская аналитическая мастерская проводила исследование в декабре 2019 года. Среди опрошенных — люди из разных регионов Беларуси, причем не только городское, но и сельское население.

Из данных аналитической мастерской следует, что в течение 2019 года в белорусском обществе произошла смена геополитической ориентации. Процент сторонников союза с Россией снизился с 60,4% до 40,4%.

— Таким образом, если завтра состоится референдум по поводу геополитического выбора Беларуси, то сторонники союза с Россией не смогут получить абсолютного большинства голосов, — говорится в исследовании.

С сентября по декабрь 2019 года происходило обвальное падение пророссийских настроений: число сторонников союза снизилось на 14,7% за четыре месяца (с 54,8% до 40,4%). Одновременно усилились проевропейские настроения в обществе: число сторонников вступления в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

Именно в период с сентября по декабрь наблюдался пик интеграционных переговоров и связанных с ними протестов в Беларуси. В сентябре 2019 года правительства двух стран согласовали проект программы действий по углублению интеграции и список дорожных карт. В течение октября-ноября проходили правительственные переговоры относительно содержания карт, а в декабре ожидалось (но так и не произошло) подписание этих документов на уровне глав государств. В течение декабря в Минске и других городах Беларуси прошла серия акций в защиту независимости и против интеграции с РФ.





— Абсолютное большинство белорусов — 74,6% — убеждены, что Беларусь и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но иметь дружеские отношения с открытой границей, отсутствием виз и таможни. А вот 6,6% опрошенных считают, что отношения с Россией не должны отличаться от отношений с другими странами, — то есть, должны существовать закрытая граница, таможня и визы, — говорится в исследовании.

За объединение Беларуси и России в союзное государство высказались 12,8% респондентов, а за вхождение в состав РФ — 3,7%.

Глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий в интервью belsat.eu отметил, что снижение пророссийских настроений в течение 2019 года можно разделить на два этапа: постепенный (с января по сентябрь) и обвальный (с сентября до конца декабря).

— Раньше такого не было никогда, — подчеркивает Вардомацкий. — Причина тектонического обвала носит медийный характер. Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Беларуси и России. Тональность приобрела более негативный характер.

По мнению Вардомацкого, геополитические взгляды белорусов в 2020 году продолжат формироваться под влиянием ситуации в белорусско-российских отношениях и тональности СМИ при освещении этих отношений.

— Постепенный откат назад возможен, но это будет достаточно трудно сделать. Ведь наблюдается определенное затвердевание тренда на снижение пророссийских настроений, — добавил он.

Напомним, в конце ноября прошлого года многие СМИ опубликовали информацию об опросе под типовыми заголовками: «90 процентов белорусов выступили за союз (союзничество) с Россией». Эти данные были получены по результатам исследования, которое провел Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, сообщили российские новостные порталы.

Профессор Андрей Вардомацкий отметил , что такой социологической организации, как МГИМО не существует, а исследование проведено не по нормам.

Академия наук Беларуси заявила , что МГИМО не имел права опрашивать белорусов на предмет их отношения к России.