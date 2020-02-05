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Исследование: Если завтра референдум, сторонники союза с РФ не получат абсолютного большинства

05.02.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В течение 2019 года число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4 до 40,4%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, сообщает belsat.eu.


Белорусская аналитическая мастерская проводила исследование в декабре 2019 года. Среди опрошенных — люди из разных регионов Беларуси, причем не только городское, но и сельское население.

Из данных аналитической мастерской следует, что в течение 2019 года в белорусском обществе произошла смена геополитической ориентации. Процент сторонников союза с Россией снизился с 60,4% до 40,4%.

— Таким образом, если завтра состоится референдум по поводу геополитического выбора Беларуси, то сторонники союза с Россией не смогут получить абсолютного большинства голосов, — говорится в исследовании.

С сентября по декабрь 2019 года происходило обвальное падение пророссийских настроений: число сторонников союза снизилось на 14,7% за четыре месяца (с 54,8% до 40,4%). Одновременно усилились проевропейские настроения в обществе: число сторонников вступления в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

Именно в период с сентября по декабрь наблюдался пик интеграционных переговоров и связанных с ними протестов в Беларуси. В сентябре 2019 года правительства двух стран согласовали проект программы действий по углублению интеграции и список дорожных карт. В течение октября-ноября проходили правительственные переговоры относительно содержания карт, а в декабре ожидалось (но так и не произошло) подписание этих документов на уровне глав государств. В течение декабря в Минске и других городах Беларуси прошла серия акций в защиту независимости и против интеграции с РФ.


— Абсолютное большинство белорусов — 74,6% — убеждены, что Беларусь и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но иметь дружеские отношения с открытой границей, отсутствием виз и таможни. А вот 6,6% опрошенных считают, что отношения с Россией не должны отличаться от отношений с другими странами, — то есть, должны существовать закрытая граница, таможня и визы, — говорится в исследовании.

За объединение Беларуси и России в союзное государство высказались 12,8% респондентов, а за вхождение в состав РФ — 3,7%.

Глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий в интервью belsat.eu отметил, что снижение пророссийских настроений в течение 2019 года можно разделить на два этапа: постепенный (с января по сентябрь) и обвальный (с сентября до конца декабря).

— Раньше такого не было никогда, — подчеркивает Вардомацкий. — Причина тектонического обвала носит медийный характер. Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Беларуси и России. Тональность приобрела более негативный характер.

По мнению Вардомацкого, геополитические взгляды белорусов в 2020 году продолжат формироваться под влиянием ситуации в белорусско-российских отношениях и тональности СМИ при освещении этих отношений.

— Постепенный откат назад возможен, но это будет достаточно трудно сделать. Ведь наблюдается определенное затвердевание тренда на снижение пророссийских настроений, — добавил он.

Напомним, в конце ноября прошлого года многие СМИ опубликовали информацию об опросе под типовыми заголовками: «90 процентов белорусов выступили за союз (союзничество) с Россией». Эти данные были получены по результатам исследования, которое провел Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, сообщили российские новостные порталы.

Профессор Андрей Вардомацкий отметил, что такой социологической организации, как МГИМО не существует, а исследование проведено не по нормам.

Академия наук Беларуси заявила, что МГИМО не имел права опрашивать белорусов на предмет их отношения к России.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская аналитическая мастерская проводила исследование в декабре 2019 года. Среди опрошенных - люди из разных регионов Беларуси, причем не только городское, но...
 
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