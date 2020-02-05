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На торгах 5 февраля рубль ослаб ко всем трем валютам

05.02.2020 13:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 февраля прошли очередные торги валютами.

Доллар подорожал на BYN 0,006 — до 2,154 рубля.

Евро вырос на BYN 0,0022 — до 2,3769 рубля.

Российский рубль окреп сразу на BYN 0,0326 — до 3,4173 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль окреп сразу на BYN 0,0326.
 
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