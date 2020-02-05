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На торгах 5 февраля рубль ослаб ко всем трем валютам
05.02.2020 13:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 февраля прошли очередные торги валютами.
Доллар подорожал на BYN 0,006 — до 2,154 рубля.
Евро вырос на BYN 0,0022 — до 2,3769 рубля.
Российский рубль окреп сразу на BYN 0,0326 — до 3,4173 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Российский рубль окреп сразу на BYN 0,0326.
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