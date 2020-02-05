Украина остается в мировой «повестке дня». Вслед за Помпео в Киев прилетал Эрдоган

Источник материала: Tut.by



Александр Федута, политконсультант, Фото: Николай Николаев

Начало года — учитывая, что украинская элита всегда долго раскачивается после новогодних праздников — для президента Украины было ознаменовано сразу двумя знаковыми визитами высоких гостей. С Киева начал свое евроазиатское турне государственный секретарь США Майк Помпео, после чего столица Украины принимала президента Турции Реджепа Эрдогана.

Решая внутренние экономические проблемы, новое руководство Украины осознает, что нельзя оставаться уязвимым и на международной арене. В конце концов, основные достижения Петра Порошенко были связаны как раз с активной дипломатической деятельностью. И на этом фоне Зеленский не хочет — и не может проигрывать. Поэтому понятно, почему он приглашает столь высоких гостей. Вопрос — почему они прилетают практически друг за другом в Киев, что и кому хотят этим сказать.

Визит Помпео был «плановым». Администрация Трампа успела выучить, где именно на мировой карте находится Украина, сразу же с началом скандала вокруг пресловутого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Напомним, что именно вопрос, оказывал ли Трамп давление на Зеленского с целью организовать расследование о финансовой деятельности семьи экс-вице-президента США Байдена в Украине, стал одним из поводов для начала процедуры импичмента против хозяина Белого дома. Следует заметить, что Зеленский повел себя крайне грамотно: признав факт разговора, он отрицал какое-либо давление. Или, во всяком случае, он не понял, что на него давит президент США. Это полностью удовлетворило Трампа, так что визит Помпео должен был продемонстрировать Украине: в Вашингтоне о вас помнят. Дайте разобраться с внутриамериканскими проблемами — и мы вам поможем.

Однако имело место крайне неприятное событие. По словам участвовавшей в беседах с высоким американским гостем Елены Трегуб, генерального секретаря Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны, которые передает журнал «Новое время», «госсекретарь дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным, — и на встрече как раз и обговаривали вопрос о том, как держать Крым на повестке дня».

Фактически это означает, что США не будет предпринимать давление на Россию с целью возвращения Крыма Украине, но и забывать об этом не будет. Вряд ли Зеленский ожидал такой позиции Вашингтона, что бы сам он ни думал по поводу перспектив возвращения Крыма.

Однако уже 3 февраля в Киев прилетел президент Турции, занимающий по поводу Крыма совершенно иную позицию.

Нужно заметить, что сам Эрдоган переживает не слишком легкие времена. Согласившись на тактический союз с Россией в Сирии, он обострил свои отношения с США, чтобы добиться отказа Вашингтона от идеи поддержать курдов в борьбе за автономию — в качестве благодарности за их участие в противостоянии Исламскому Государству. Но тем самым, пребывая в статусе самостоятельного регионального игрока, он как бы согласился на роль «второго плана». К тому же, и США не меняют свою позицию. А так называемый «план Трампа» по поводу Палестинской автономии вместе с его позицией по Ирану показывают: всем союзникам США в регионе следует еще раз подтвердить, с кем они накануне серьезных политических разборок.

Эрдоган, чей рейтинг уже далеко не назовешь заоблачным, выбрал США. И четко дал понять это в Киеве.

Все наблюдатели отметили, что политически визит президента Турции в Киев начался с приветствия украинским военным: «Слава Украине!». Дружный ответ «Героям слава!» неизбежно отозвался в Москве неприятным эхом, поскольку ассоциируется с Майданом. Впрочем, это было еще не самое неприятное.

Эрдоган предельно четко сформулировал свое отношение к проблеме Крыма. Турция никогда не изменит свою позицию: Крым — часть Украины, захваченная Россией. Особо президент Турции подчеркнул также, что его страна будет следить за соблюдением прав крымскотатарского населения полуострова в условиях оккупации.

Россия отреагировала почти мгновенно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригласил турецкого лидера посетить Крым лично и убедиться в том, что с правами крымских татар все в порядке. Ответа не последовало.

Однако в ответ президент Зеленский сделал шаг, вполне удовлетворяющий Эрдогана. В свое время Украина превратилась в своего рода плацдарм для наступления на турецкое руководство главных оппонентов Эрдогана — сторонников известного проповедника Фетхуллаха Гюлена, стоявшего за безуспешной попыткой государственного переворота 2016 года. В Украине (в том числе, в Крыму) гюленовцы развернули сеть своих школ и активно вербовали сторонников из числа как раз крымскотатарской молодежи, не слишком вникавшей во внутренние турецкие конфликты. Сейчас Эрдоган привез Зеленскому документы, в которых содержатся имена наиболее активных гюленовцев, и свидетельства их антитурецкой, по мнению лидера Турции, деятельности. Зеленский потребовал от Службы безопасности Украины разобраться и доложить о том, как обстоят дела.

Очевидно, что в ближайшее время Киев может стать площадкой для еще нескольких встреч высокого уровня, небезынтересных и Беларуси. Во всяком случае, необходимость альтернативных поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы актуализирует старую идею «балто-черноморского коллектора» - то есть, «вертикального транзита», ослабляющего зависимость региона от поставок российских энергоносителей. Заинтересованные в таком транзите уже найдутся — как и деньги для его обустройства. Вопрос в том, насколько устойчивой окажется позиция Минска в данном вопросе.

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