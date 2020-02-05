Макей, Линкявичюс, Чапутович и Помпео - о Костюшко

Источник материала: Tut.by

Главы внешнеполитических ведомств Беларуси, Литвы, Польши и США подготовили видеообращения по случаю дня рождения общего героя, выдающейся исторической личности, имя которого важно для Беларуси, США, Польши, и Литвы — Андрея Тадеуша Бонавентуры Костюшко. Видео опубликовал МИД Беларуси .



Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

— Мы ганарымся тым, што жыццёвы шлях будучага героя пачаўся на зямлі сучаснай Беларусі — у фальварку Мерачоўшчына тагачаснага Слонімскага павету (цяпер Івацэвіцкі раён). Але не трэба дзяліць, каму больш — Беларусі, Літве, Польшчы, ЗША, ці нават Швейцарыі або Францыі — належыць iмя Касцюшкi. Гэта наша агульная гісторыя, мы павінны заўсёды памятаць аб гэтым і заставацца партнёрамі. Мы не маем іншай альтэрнатывы, — подписал видео МИД.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в видео отметил, что есть разные точки зрения на деятельность Костюшко, как и насчет любой выдающейся исторической личности, но несмотря на неоднозначность оценок фигуры генерала, не подвергается сомнениям величина его воздействия на людей и ход исторических событий.

— Імя Касцюшкі шырока вядома ва ўсім свеце, шмат геаграфічных аб'ектаў названы ў яго гонар: гара Касцюшка — самая высокая ва Аўстраліі, востраў Касцюшка — на Алясцы, а таксама шматлікія плошчы, вуліцы. У свеце наліваецца больш за 200 помнікаў знакамітаму сыну зямлі беларускай. Памяць аб ураджэнцы беларуская зямлі увекавечана і ў нашай рэспубліцы. Мы з павагай ставімся да агульнай гісторыі, нават калі ў ёй ёсць спрэчныя старонкі. Не трэба дзяліць каму больш — Беларусі, Літве, Польшчы, ЗША ці нават Швейцарыі альбо Францыі належыць імя Касцюшкі. Збігнеў Джазінскі назваў Касцюшку цудоўным героем дзвюх братэрскіх нацый — палякаў і беларусаў, які змагаўся не толькі за сваю свабоду, але і за свабоду амерыканцаў, — сказал Владимир Макей.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что помнить надо не только самого Костюшко, но и ценности, за которые он сражался.

— Мы помним не только восстание 1794-го Литовского, Польского государств против российского правления. Мы всегда помним о других эпизодах борьбы за освобождение — восстание 1863-го и девиз «За нашу и вашу свободу». Мы помним не только исторические события, факты и героев, но также о ценностях, которыми мы дорожим. Сегодня мы не только почтим память Тадеуша Костюшко, но также вспомним о тех ценностях, которые нас объединяют, — сказал Линас Линкявичюс.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польше хороши понятны и близки желание Беларуси укреплять свой суверенитет и строить свое независимое государство.

В видеообращении также есть запись Госсекретаря США Майкла Помпео, в котором он говорит, что белорусы, поляки и американцы могут с гордостью отметить вклад Костюшко в свободу.