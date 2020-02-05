Мезенцев: Москва ждет от Минска убедительных расчетов по «грязной нефти»

Источник материала: Tut.by

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что расчеты Минска по компенсации за «грязную нефть» из России должны быть убедительны и поддержаны экспертным сообществом, тогда их примет российская сторона. С таким заявлением он выступил в среду перед журналистами, сообщает ТАСС .



Фото: transoil.by

— Российская сторона ожидает документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти. По итогам совместного анализа этих документов будут выплачены те средства, которые компенсируют понесенный ущерб, — сказал дипломат. — Это должны быть убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и, конечно, которые будут приняты российской стороной.

По словам посла, российское государство «не несет ответственности за ряд шагов хозяйствующих субъектов, который привел к сложной, кризисной ситуации», сложившейся в апреле прошлого года. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, посол сказал, что речь идет именно о выплате, а не о компенсирующих механизмах к цене энергоносителей. Мезенцев отметил, это вопросы компенсации — это «вопрос диалога, сверки позиций сторон».

История с «грязной» нефтью

Напомним, 19 апреля госконцерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также на время прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты. В «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным .

Для компенсации потерь Беларусь предложила «Транснефти» увеличить с 1 августа 2019 года тарифы на транспортировку нефти на 21,7%. В итоге стороны договорились об увеличении цены на 3,7%.

Ранее Александр Лукашенко оценивал потери от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Мозырский НПЗ выставил претензии «Роснефти» за поставленную загрязненную нефть в размере 155 млн долларов.

В середине января состоялась встреча вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака, по итогам которой пресс-служба белорусского правительства сообщила о согласованной методике компенсации за «грязную» нефть.

Вскоре Дмитрий Козак покинул пост вице-премьера. Сменивший его Юрий Борисов 31 января заявил, что Россия и Беларусь в постоянном режиме ведут консультации как по вопросу прямых поставок российской нефти, так и о компенсациях в связи с форс-мажором на нефтепроводе «Дружба». По его словам, на данный момент согласован принципиальный подход к решению ситуации на «Дружбе», идет проработка деталей.