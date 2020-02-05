Вынесли приговор экс-главе Шумилинского района. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда

Источник материала: Tut.by

В Витебске 5 февраля областной суд поставил точку в уголовном деле бывшего главы Шумилинского района Александра Снарова. 53-летнего мужчину обвиняли в коррупции, которую он совершил сразу на посту директора колхоза, а уже позже — председателя райисполкома. Снарову дали 4,5 года колонии усиленного режима и запретили на пять лет занимать руководящие должности.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Снарова взяли под стражу прямо в зале суда.

Экс-председателя Шумилинского райисполкома обвинял в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.

С октября 2013-го по 2015 год Александр Снаров возглавлял сельхозпредприятие «Крынки» Лиозненского района. В декабре 2015-го пошел на повышение — в кресло председателя Шумилинского райисполкома. На этом посту он находился до ноября 2018 года.

По материалам дела, злоупотребление властью и превышение служебных полномочий Александр Снаров совершил в должности главы района. А уклонение от погашения кредита, служебный подлог и получение взятки — еще будучи директором «Крынок».

Сейчас Снаров исполняет обязанности директора сельхозпредприятия «Новая Дубрава-агро» в Лиозненском районе.

Один из эпизодов дела, по которому обвиняли Александра Снарова, произошел в 2013—2015 годах, когда он руководил сельхозпредприятием «Крынки». Тогда, по данным следствия, он продал 539 голов крупного рогатого скота по ценам ниже себестоимости на сумму 213,6 тысячи рублей. Ущерб предприятию составил почти 188 тысяч рублей.





Скот, по материалам дела, по указанию экс-директора «Крынки» продавали частным фирмам и «ипэшникам». При этом местная власть предписывала продавать его на 80−90 мясокомбинатам в регионе. Решения о продаже КРС частным фирмам Снаров принимал единолично, без согласования с райисполкомом.

— Массово, практически в полном объеме продавая скот по иным каналам сбыта по ценам ниже себестоимости, возможно и решая текущие сиюминутные проблемы, Снаров фактически уничтожал хозяйство «Крынки», все дальше вгоняя его в долговую яму, — говорил на судебных прениях гособвинитель. — Он не ставил перед собой задачи вывести предприятие на новый уровень развития. Его не интересовали его же действия, которые в итоге поставили «Крынки» на грань банкротства.

По мнению прокурора, Снаров «усердно стремился показать руководству Лиозненского райисполкома свою состоятельность как директора»:

— Обвиняемый ремонтировал заборы, красил фермы, убирал коровники, требовал от подчиненных соблюдения трудовой дисциплины. То есть создавал видимость благополучия предприятия, которое находилось на грани банкротства. Снаров не решал проблемы предприятия, а лишь пытался их скрыть и замаскировать. Обвиняемый стремился предотвратить негативную оценку своих профессиональных качеств, продвинуться по карьерной лестнице — что ему впоследствии и удалось сделать.

Снаров заявил, что ущерб «Крынкам» компенсировать не намерен.

— Не признаю себя виновным. Я не нанес никакого ущерба этому предприятию. Наоборот, я вывел его на достойный уровень, а сейчас оно фактически банкрот.

На последнем слове в суде обвиняемый пояснил, почему продавал скот ниже себестоимости:

— Чтобы сохранить людей, которые сидели без зарплаты. 50−60% ее процентов им в то время отдавали натуроплатой. А людям нужно было платить за свет, за газ, за школу, за сад. Считаю, что я предпринимал все, чтобы не разрушить сельхозпредприятие. Продажа скота ниже себестоимости — это по всей области [происходило]. Это была вынужденная мера. Других источников для обеспечения сохранности людей, необоснованного развала хозяйства просто не было.

По поводу того, что в народе его называют «карьеристом» и «пиарщиком», обвиняемый сказал:

— Не выровнять заборы, не побелить сараи было бы для меня просто преступлением. Карьеризм я никогда не приветствовал. Мы просто работали день и ночь, чтобы предприятие жило и развивалось.