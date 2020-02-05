В Столинском районе ищут инвестора для логистического центра: огурцы сложно сбывать

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе хотят создать логистический центр, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: declarant.by

Ежегодно фермерские и крестьянские хозяйства в Столинском районе сталкиваются с проблемой сбыта овощной продукции, которую здесь выращивают в огромных объемах. В разгар сезона огурцы и помидоры производителям порой приходится отдавать оптовикам по бросовым ценам, а капусту из-за низких закупочных цен и отсутствия спроса на нее и вовсе скармливать скоту либо запахивать на корню.

На одном из заседаний районного совета по развитию предпринимательства было принято решение о создании логистического центра, который бы занялся заключением договоров с торговыми сетями на поставку закупленной у фермеров и местного населения овощной продукции соответствующих стандартов и качества.

Как стало известно Медиа-Полесью из своих источников, под создание логистического центра Столинский райисполком выделил участок земли площадью 14 гектаров. Он располагается у Давид-Городка рядом с объездной дорогой, недалеко от автозаправочной станции.

В настоящее время идет поиск инвестора, готового вложить деньги в реализацию совершенно нового для Столинщины инвестиционного проекта. Предложения заняться логистикой поступают и местным фермерам. Однако инвестор пока не находится.