Мифы про итоги визита Помпео в Минск: Беларусь - 51-й штат с учебным центром НАТО

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео побывал с официальным визитом в Минске 1 февраля. Здесь он встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, пообщался с правозащитниками, записал видеообращение в честь дня рождения Тадеуша Костюшко. Но после отъезда Помпео некоторые Телеграм-каналы выдали «мифы» о «настоящей цели» визита Госсекретаря в Минск.

TUT.BY собрал самые абсурдные и объяснил, почему это не может быть правдой.





Беларусь вступит в ЕС, НАТО, ВТО — все за три года

Российский Телеграм-канал «Незыгарь» написал, что Госсекретарь США Помпео передал президенту Александру Лукашенко личное письмо от Дональда Трампа, в котором содержится ряд предложений, сопоставимых по резонансу с «Большой сделкой» Израиля и Палестины.





«Для защиты суверенитета Беларуси США предлагают вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трех лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и кредитную линию на 25 млрд долларов. При этом Беларуси обещано „сохранение суверенности“, поддержка на международном уровне с одновременным снижением участия Минска в проекте Союзного государства, ЕАЭС», — написал «Незыгарь».

Вступление в какой-либо серьезный альянс, как бы ни хотелось конспирологам, требует немалой политической, технической и бюрократической подготовки. Тут можно вспомнить даже недавно подписанное соглашение Беларуси с Евросоюзом об упрощении визового режима — с момента начала переговоров и до подписания прошло больше пяти лет.

Кроме того, для вступления в Евросоюз существуют Копенгагенские критерии, которым Беларусь сегодня, как не единожды отмечали европейские чиновники, не соответствует. Правила предполагают, что в государстве соблюдаются демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна быть конкурентоспособная рыночная экономика. Все это для Беларуси пока нереализуемо. Более того, официальный Минск в лице Александра Лукашенко и Владимира Макея уже несколько лет подряд повторяет, что Беларусь не хочет вступать в ЕС, и рассматривает Европейский союз лишь в качестве второго по важности экономического партнера.

НАТО поставит базу в Беларуси

В ходе визита Помпео в Минск, как заявлял глава МИД Беларуси Владимир Макей обсуждались перспективы взаимодействия Беларуси с блоком НАТО.



Фото: Reuters

Но несколько Телеграм-каналов пошли дальше и сообщили о том, что Минобороны Беларуси ведет переговоры о размещении на территории республики учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

Информацию тут же опровергло белорусское министерство обороны.

— Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности, — цитирует пресс-службу Минобороны interfax.by .

Беларусь — 51-й штат

После отъезда Помпео в соцсетях обсуждали и конспирологическую версию о том, что Госсекретарь втайне передал Лукашенко предложение сделать Беларусь 51-м штатом.

Это нереально не только практически, но даже от теории далеко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Термин «Пятьдесят первый штат» действительно существует — так называют территории, претендующие на то, чтобы получить статус штата США в дополнение к уже имеющимся пятидесяти штатам. Но 51-м штатом называют исключительно государства, которые испытывают серьезное политическое, экономическое и культурное влияние США. Чаще всего 51-м штатом называют Пуэрто-Рико, Мексику и даже Израиль.