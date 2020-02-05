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Суд отказал больнице в иске к Дмитриеву, который она подала из-за фото макарон

05.02.2020 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Дзержинского района отказал в исковых требованиях Дзержинской районной больницы к Андрею Дмитриеву об опровержении несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.


Фото: Андрей Дмитриев

Напомним, Дзержинская районная больница подала в суд на одного из лидеров «Говори правду» Андрея Дмитриева и ЗАО «Столичное телевидение» за то, что он во время теледебатов в ноябре показал в кадре фотографии обедов в Дзержинской районной больнице и РНПЦ «Мать и дитя» в Минске, и возмутился тем, как кормят людей в регионе. Фотографии Дмитриев взял в соцсетях у жительницы Дзержинска Марины Мокас. В больнице посчитали, что фото обеда, показанное политиком, портит репутацию больницы.

Во время предварительного заседания диетолог больницы Нелли Аракелян рассказала, что блюдо в виде макарон с батоном могло быть подано на завтрак, но никак не на обед. И батон всегда дают с маслом, просто батона, как изображено на фотографии, быть не могло. Обед же, по словам главврача больницы Владимира Губаша, всегда состоит из трех блюд: первого, второго с курятиной, мясом или рыбой, салата и компота. То есть то, что изображено на фотографии, показанной Дмитриевым, не могло быть обедом в Дзержинской районной больнице.

29 января во время первого дня основного заседания главврач больницы Губаш заявил, что готов заключить мировое соглашение при условии, что Дмитриев признает, что он ошибся и это была фотография не обеда, а завтрака в больнице. При этом от требования признать, что Дмитриев опорочил репутацию больницы, как ранее заявляли в учреждении, главврач отказался. Но Андрей Дмитриев отказался пойти на мировое соглашение.

5 февраля судья Татьяна Федчук вынесла решение: в исковых требованиях отказать.

 
Теги: Минск
 
 
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Дзержинская больница подала в суд на Дмитриева за то, что он во время теледебатов в ноябре показал в кадре фотографии обедов в Дзержинской районной больнице и РНПЦ...
 
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