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Суд отказал больнице в иске к Дмитриеву, который она подала из-за фото макарон
05.02.2020 16:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Дзержинского района отказал в исковых требованиях Дзержинской районной больницы к Андрею Дмитриеву об опровержении несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию. Об этом у себя в
Напомним, Дзержинская районная больница
Во время предварительного
29 января во время первого дня основного заседания главврач больницы Губаш заявил, что готов заключить мировое соглашение при условии, что Дмитриев признает, что он ошибся и это была фотография не обеда, а завтрака в больнице. При этом от требования признать, что Дмитриев опорочил репутацию больницы, как ранее заявляли в учреждении, главврач отказался. Но Андрей Дмитриев отказался пойти на мировое соглашение.
5 февраля судья Татьяна Федчук вынесла решение: в исковых требованиях отказать.
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