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Женщинам Брестской области предлагают продолжить обучение бизнес-планированию и приглашают на февральские тренинги
05.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В январе в трех городах Брестской области прошли вводные тренинги, посвященные основным трендам и юридическим аспектам в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства. В них приняло участие более 150 участниц, абсолютное большинство которых (более 86%) оценило качество и практическую применимость полученных знаний на высочайшем уровне.
Уже в феврале планируется проведение следующего этапа обучения в рамках проекта «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Тренинги будут посвящены теме «Грамотное бизнес-планирование – ваш путь к успеху». Экспертами выступят Евгений Зуев, предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» и Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО “Отдых в деревне”, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ.
На тренингах будут рассмотрены главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов, их продвижения на рынке, составления финансового плана, презентации бизнес-идеи для продажи (в том числе известным методом pitch) и др. Результатом тренинга станут написанные участницами проекты бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших бизнес-инициатив.
В феврале запланировано проведение 5 тренингов на данную тему в районах с наибольшим числом участниц. Даты и места проведения тренингов:
Зарегистрироваться на февральский тренинг можно по
Также напоминаем, что еще можно принять участие в проекте! Для этого отправьте свои данные (Ф.И.О. с указанием темы письма) на email: info@ruralbelarus.by, заполните
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Женщинам Брестской области предлагают продолжить обучение бизнес-планированию и приглашают на февральские тренинги
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