Женщинам Брестской области предлагают продолжить обучение бизнес-планированию и приглашают на февральские тренинги

Источник материала: Полесская правда



В Брестской области реализуется новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Проект финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola Foundation. Исполняющая организация — БОО «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом. Сроки реализации проекта — ноябрь 2019 — май 2021.

В январе в трех городах Брестской области прошли вводные тренинги, посвященные основным трендам и юридическим аспектам в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства. В них приняло участие более 150 участниц, абсолютное большинство которых (более 86%) оценило качество и практическую применимость полученных знаний на высочайшем уровне.

Уже в феврале планируется проведение следующего этапа обучения в рамках проекта «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Тренинги будут посвящены теме «Грамотное бизнес-планирование – ваш путь к успеху». Экспертами выступят Евгений Зуев, предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» и Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО “Отдых в деревне”, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ.

На тренингах будут рассмотрены главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов, их продвижения на рынке, составления финансового плана, презентации бизнес-идеи для продажи (в том числе известным методом pitch) и др. Результатом тренинга станут написанные участницами проекты бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших бизнес-инициатив.

В феврале запланировано проведение 5 тренингов на данную тему в районах с наибольшим числом участниц. Даты и места проведения тренингов:

14 февраля в Малорите,

15 февраля в Каменце,

21 февраля в Пинске,

22 февраля в Кобринском районе, д. Андроново,

28 февраля в Барновичах.

Зарегистрироваться на февральский тренинг можно по ссылке. Более подробная и актуальная информация будет размещена на сайте БОО «Отдых в деревне» www.ruralbelarus.by .