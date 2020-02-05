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Женщинам Брестской области предлагают продолжить обучение бизнес-планированию и приглашают на февральские тренинги

05.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Женщинам Брестской области предлагают продолжить обучение бизнес-планированию и приглашают на февральские тренинги
В Брестской области реализуется новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Проект финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola Foundation. Исполняющая организация — БОО «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом. Сроки реализации проекта — ноябрь 2019 — май 2021.

В январе в трех городах Брестской области прошли вводные тренинги, посвященные основным трендам и юридическим аспектам в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства. В них приняло участие более 150 участниц, абсолютное большинство которых (более 86%) оценило качество и практическую применимость полученных знаний на высочайшем уровне.

Уже в феврале планируется проведение следующего этапа обучения в рамках проекта «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Тренинги будут посвящены теме «Грамотное бизнес-планирование – ваш путь к успеху». Экспертами выступят Евгений Зуев, предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» и Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО “Отдых в деревне”, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ.

На тренингах будут рассмотрены главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов, их продвижения на рынке, составления финансового плана, презентации бизнес-идеи для продажи (в том числе известным методом pitch) и др. Результатом тренинга станут написанные участницами проекты бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших бизнес-инициатив.

В феврале запланировано проведение 5 тренингов на данную тему в районах с наибольшим числом участниц. Даты и места проведения тренингов:

  • 14 февраля в Малорите,
  • 15 февраля в Каменце,
  • 21 февраля в Пинске,
  • 22 февраля в Кобринском районе, д. Андроново,
  • 28 февраля в Барновичах.

Зарегистрироваться на февральский тренинг можно по ссылке. Более подробная и актуальная информация будет размещена на сайте БОО «Отдых в деревне» www.ruralbelarus.by.

Также напоминаем, что еще можно принять участие в проекте! Для этого отправьте свои данные (Ф.И.О. с указанием темы письма) на email: info@ruralbelarus.by, заполните анкету или позвоните по телефону+375-17-319-01-74.

 
 
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> В Брестской области реализуется новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Проект финансируется...
 
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