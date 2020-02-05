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В Гомеле начальнику отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» вынесли приговор за «откаты»

05.02.2020 17:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор начальнику отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии усиленного режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет, сообщили TUT.BY в суде.

38-летнего начальника отдела розничной торговли «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» обвиняют в том, что он получал на систематической основе «откаты». Они якобы предназначались за предоставление коммерческой фирме возможности продвижения своей продукции на автозаправках.

Общая сумма взяток составила не менее 4100 рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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38-летний начальник отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» получал на систематической основе незаконные материальные...
 
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