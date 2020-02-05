ЕБРР: Беларусь развивается медленней, чем могла бы

Источник материала: Tut.by

С 1996 года в Беларуси вырос уровень доходов и были созданы определенные условия для экономического развития, но качество институтов улучшилось незначительно, говорится в докладе «Лучшее управление — лучшие экономики» Европейского банка реконструкции и развития.



Фото: Игорь Матвеев

Регионы ЕБРР вошли в 1990-е с относительно хорошим человеческим капиталом, но с достаточно слабыми институтами. Но Центральная и Юго-Восточная Европа в повышении качества институтов достигли большего прогресса, чем Беларусь. Как следствие виден разрыв в динамике экономического роста, что говорит о том, что страна в целом развивается медленней, чем могла бы.

Конечно, определенный прогресс есть, говорит главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик. Если в 2008—2009 годах белорусские компании в качестве барьеров для развития бизнеса называли проблемы с квалификацией персонала, цены на энергоносители, сложность в получении лицензий и разрешений, то в 2019 году эти проблемы уже не стояли так остро. Сейчас бизнес больше волнует политическая нестабильность и доступ к финансам.

Однако «институциональное отставание» от развитых стран осталось неизменным, более того ЕБРР отмечает замедление прогресса в последнее десятилетие. Институциональный дефицит виден в отношении и уровне доверия населения государственным институтам. Положение Беларуси в ощущении населением уровня коррупции, их доверия институтам, судам снижается.

— Низкий уровень развитости институтов ведет к снижению удовлетворенности жизнью и большей вероятности роста миграции, — отметила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик, презентуя доклад.

В докладе ЕБРР обозначено, что низкий уровень развитости институтов снижает уровень инвестиций, в том числе прямых иностранных, тормозит уровень доверия к ним граждан, уверенности в правилах игры со стороны бизнеса. Он также идет рука об руку с коррупцией. В результате снижается конкурентоспособность страны и уровень жизни ее населения.

Реформа государсвенных институтов для повышения их качества — нелегкий путь. Она предполагает дилегирование части полномочий из центра в регионы, обечпечение качества работы судов, введение института омбудсмена, создание условий для рабоы свободных СМИ, что повысит доверие общества к государственным институтам.

В частности, эффективность госпредприятий не изменится до тех пор, пока руководящие посты буду раздаваться исходя из политических соображений, а не исходя из качества менеджмента, подчеркивает представитель ЕБРР.

Если качество институтов в Беларуси останется прежним, страна продолжит расти более медленными темпами, чем могла бы. Если же в Беларуси активнее будет повышаться качество институтов на национальном уровне, более важную роль будут занимать региональные институты и начнет меняться управление предприятиями, в том числе с помощью заимствования зарубежного опыта в менеджменте через прямые иностранные инвестиции, то развитие страны будет идти более быстрыми темпами.