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Гуцериев намерен увеличить поставки нефти в Беларусь
05.02.2020 18:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тыс. тонн нефти. Об этом TUT.BY сообщили в «Сафмаре».
«100 тысяч тонн будет поставлено по железной дороге, 350 тысяч — по „трубе“», — сказали в «Сафмаре».
Поставки будут осуществлены с премией, сказал источник, знакомый с условиями контракта.
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В январе компании группы «Сафмар» поставили в Беларусь 500 тысяч тонн, сообщил ее представитель.
В первом квартале компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, планировали поставить 750 тысяч тонн. Но уже в январе-феврале они могут перекрыть поставки.
НПЗ в Мозыре и Новополоцке продолжают работу с минимальной загрузкой в условиях отсутствия поставки сырья от других крупных российских нефтяных компаний.
Токарев
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Компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева планируют поставить в феврале в Беларусь около 450 тыс. тонн нефти. Об этом TUT.BY сообщили в «Сафмаре».
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