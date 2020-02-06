В Минске вынесли приговор по делу о контрабанде калийных удобрений на 7 млн долларов

Источник материала: Tut.by

31 января в суде Первомайского района столицы был оглашен приговор сразу шестерым фигурантам уголовного дела о контрабанде калийных удобрений. Как ранее уточняли следователи — товара на сумму 7 миллионов долларов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По версии следствия, преступная группа организовала продажу и контрабанду в Польшу калийных удобрений производства «Беларуськалия» под видом российских.

Как следует из приговора, ранее по этому делу были осуждены двое работников частной компании. Теперь судили пятерых участников преступной группы и директора еще одной компании.

Напомним, весной 2018-го Следственный комитет уточнял : 46-летний уроженец Орши с шестью подельниками за 2010−2012 годы незаконно вывез за рубеж более 12,5 тысяч тонн удобрений. Товар оформлялся поддельными документами как произведенный российскими компаниями «Уралкалий», «Сильвинит», «Новомосковская Акционерная Компания «Азот». На деле это были удобрения «Беларуськалия». Товар, который ушел за границу, с учетом курсовых разниц на тот момент следователи оценили в 7 млн долларов. Ущерб от такого бизнеса насчитали на 3,6 млн рублей.

Как указано в приговоре, один из фигурантов ради личной корысти пособничал директору и главному бухгалтеру частного унитарного предприятия (ЧУП) в превышении ими своих служебных полномочий (оба уже осуждены), чтобы те придумали и реализовали преступную схему.

А именно — ЧУП покупало у «Беларуськалия» удобрения по ценам, которые установлены для продажи сельхозпроизводителям Беларуси, а потом перепродавало по поддельным документам за наличку под видом розничной продажи. В том числе по оговоренной цене продавали уже названному «пособнику».



Снимок взят из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Еще один фигурант — директор уже другого ЧУП, обвинялся в превышении своих полномочий, но суд переквалифицировал его действия на халатность. По обвинению, из-за действий мужчины был причинен не только имущественный вред «Беларуськалию» в особо крупном размере, но и вред государственным интересам, «выразившийся в нерациональном использовании минеральных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства Гомельской области, подрыве авторитета и дискредитации занимаемой им должности» и так далее. Увы, полные наименования компаний пресс-служба суда не называет.

Еще четверо фигурантов на территории Беларуси, России и Польши занимались собственно продажей резидентам Польши белорусских удобрений под видом российских — то есть контрабандой.

В итоге двое «контрабандистов» получили по 6 лет, и еще двое — по 5 и 4 года лишения свободы.

«Пособник», который помогал директору и бухгалтеру ЧУП превышать полномочия, а также директор другого предприятия получили по 3 года лишения и ограничения свободы соответственно. Но сразу же были освобождены от наказания из-за истечения сроков давности преступлений.

Из приговора следует, что «Беларуськалий» заявлял гражданский иск к директору предприятия, который нанес вред государственным интересам, но суд отказал в удовлетворении.