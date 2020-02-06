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В Минске вынесли приговор по делу о контрабанде калийных удобрений на 7 млн долларов
06.02.2020 15:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 января в суде Первомайского района столицы был
По версии следствия, преступная группа организовала продажу и контрабанду в Польшу калийных удобрений производства «Беларуськалия» под видом российских.
Как следует из приговора, ранее по этому делу были осуждены двое работников частной компании. Теперь судили пятерых участников преступной группы и директора еще одной компании.
Напомним, весной 2018-го Следственный комитет
Как указано в приговоре, один из фигурантов ради личной корысти пособничал директору и главному бухгалтеру частного унитарного предприятия (ЧУП) в превышении ими своих служебных полномочий (оба уже осуждены), чтобы те придумали и реализовали преступную схему.
А именно — ЧУП покупало у «Беларуськалия» удобрения по ценам, которые установлены для продажи сельхозпроизводителям Беларуси, а потом перепродавало по поддельным документам за наличку под видом розничной продажи. В том числе по оговоренной цене продавали уже названному «пособнику».
Еще один фигурант — директор уже другого ЧУП, обвинялся в превышении своих полномочий, но суд переквалифицировал его действия на халатность. По обвинению, из-за действий мужчины был причинен не только имущественный вред «Беларуськалию» в особо крупном размере, но и вред государственным интересам, «выразившийся в нерациональном использовании минеральных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства Гомельской области, подрыве авторитета и дискредитации занимаемой им должности» и так далее. Увы, полные наименования компаний пресс-служба суда не называет.
Еще четверо фигурантов на территории Беларуси, России и Польши занимались собственно продажей резидентам Польши белорусских удобрений под видом российских — то есть контрабандой.
В итоге двое «контрабандистов» получили по 6 лет, и еще двое — по 5 и 4 года лишения свободы.
«Пособник», который помогал директору и бухгалтеру ЧУП превышать полномочия, а также директор другого предприятия получили по 3 года лишения и ограничения свободы соответственно. Но сразу же были освобождены от наказания из-за истечения сроков давности преступлений.
Из приговора следует, что «Беларуськалий» заявлял гражданский иск к директору предприятия, который нанес вред государственным интересам, но суд отказал в удовлетворении.
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Белорусский товар под видом российского продавали в Польшу.
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