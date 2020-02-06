В 2019 году Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла около 330 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около 330 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас на совещании у президента об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра.

— Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета — 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 млн долларов, — сказал Сергей Румас, которого цитирует пресс-служба правительства.

Накануне визита в Сочи Александр Лукашенко провел совещание о работе энергетического комплекса страны.

Напомним, Россия запустила налоговый маневр в нефтяной сфере в 2015 году. Сейчас реализуется его заключительная стадия. Предполагается, что в 2019−2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что может привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. Беларусь оценивает выпадающие доходы за время проведения налогового маневра в 10 млрд долларов. Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр. Но Москва сказала, что на это можно рассчитывать после унификации налогового законодательства двух стран.