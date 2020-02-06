ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019 году Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла около 330 млн долларов

06.02.2020 15:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около 330 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас на совещании у президента об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра.

— Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета — 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 млн долларов, — сказал Сергей Румас, которого цитирует пресс-служба правительства.

Накануне визита в Сочи Александр Лукашенко провел совещание о работе энергетического комплекса страны.

Напомним, Россия запустила налоговый маневр в нефтяной сфере в 2015 году. Сейчас реализуется его заключительная стадия. Предполагается, что в 2019−2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что может привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. Беларусь оценивает выпадающие доходы за время проведения налогового маневра в 10 млрд долларов. Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр. Но Москва сказала, что на это можно рассчитывать после унификации налогового законодательства двух стран.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия запустила налоговый маневр в нефтяной сфере в 2015 году. Сейчас реализуется его заключительная стадия.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске вынесли приговор по делу о контрабанде калийных удобрений на 7 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика