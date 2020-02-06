ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейский банк реконструкции и развития готов наращивать инвестиции в Беларусь. Но есть условия

06.02.2020 16:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития готов наращивать инвестиции в Беларусь при условии проведения реформ и изменений в экономике страны. Об этом заявил журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти по итогам встречи с первыми лицами Беларуси.


В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси. В 24 проекта в частном и государственном секторах было вложено более 390 млн евро, что на 30 млн больше, чем в 2018 году. Это позволило Беларуси занять девятое место среди стран по годовому объему операций ЕБРР в 2019 году. Наибольшую финансовую помощь от банка получили Египет, Украина и Турция.

Сума Чакрабарти рассчитывает, что через несколько лет Беларусь войдет в топ-5 партнеров ЕБРР по всему миру.

Он отметил, что за последнее время имидж Беларуси становится все более позитивным в глазах акционеров ЕБРР. По его словам, во много здесь заслуга и руководства страны, и того, что Беларусь налаживает отношения с Евросоюзом. Очень большую роль сыграли визит Александра Лукашенко в Австрию и налаживание сотрудничества, работа с США, сказал банкир.

По словам главы ЕБРР, белорусская экономика требует дальнейшей модернизации. «Рост инвестиций с нашей стороны зависит от реформ. Чем больше таких изменений, тем больше инвестирования в определенные отрасли экономики», — сказал он.

Хорошим знаком для привлечения инвесторов может стать завершение сделки по продаже пакета акций «Белинвестбанка», переговоры о приватизации которого начались еще в 2015 году. ЕБРР заинтересован в приобретении 10−25% акций этого белорусского госбанка. Сейчас стороны обсуждают возможные условия осуществления сделки, и суть переговоров представитель банка не раскрыл, сославшись на их коммерческий характер и выразив надежду, что переговоры завершатся в течение нескольких недель. 

Сума Чакрабарти также отметил, что ЕБРР с нетерпением ожидает первой встречи создаваемого в Беларуси Совета по иностранным инвестициям. Ранее ее планировалось провести 7 февраля.

Что касается новых проектов, то Европейский банк реконструкции и развития заинтересован начать инвестирование в области белорусской медицины, а также расширить финансирование проектов в области экологии, зеленой экономики, электротранспорте.

Сума Чакрабарти вступил в должность президента ЕБРР в 2012 году, в 2016-м был переизбран на этот пост еще на четыре года. Поскольку он не планирует переизбираться еще раз, в июле 2020 года срок его полномочий истекает.

Сегодня Александр Лукашенко поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития за сотрудничество с Беларусью и предложил «одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка». «Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за деньги банка. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю», — сказал Лукашенко и предложил в шутку назвать одну из дорог в честь банкира.

В марте 2020 года также завершается срок полномочий главы представительства банка в Беларуси Александра Пивоварского, который работал в этой должности с 2016 года. Уже известно, что пост займет Марина Петров. До назначения она была заместителем главы представительства ЕБРР в Украине.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси. В 24 проекта в частном и государственном секторах было вложено более 390 млн евро, что на 30 млн...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минторг США начал процедуру пересмотра статуса белорусской экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика