Европейский банк реконструкции и развития готов наращивать инвестиции в Беларусь. Но есть условия

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития готов наращивать инвестиции в Беларусь при условии проведения реформ и изменений в экономике страны. Об этом заявил журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти по итогам встречи с первыми лицами Беларуси.





В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси. В 24 проекта в частном и государственном секторах было вложено более 390 млн евро, что на 30 млн больше, чем в 2018 году . Это позволило Беларуси занять девятое место среди стран по годовому объему операций ЕБРР в 2019 году. Наибольшую финансовую помощь от банка получили Египет, Украина и Турция.

Сума Чакрабарти рассчитывает, что через несколько лет Беларусь войдет в топ-5 партнеров ЕБРР по всему миру.

Он отметил, что за последнее время имидж Беларуси становится все более позитивным в глазах акционеров ЕБРР. По его словам, во много здесь заслуга и руководства страны, и того, что Беларусь налаживает отношения с Евросоюзом. Очень большую роль сыграли визит Александра Лукашенко в Австрию и налаживание сотрудничества, работа с США, сказал банкир.

По словам главы ЕБРР, белорусская экономика требует дальнейшей модернизации. «Рост инвестиций с нашей стороны зависит от реформ. Чем больше таких изменений, тем больше инвестирования в определенные отрасли экономики», — сказал он.

Хорошим знаком для привлечения инвесторов может стать завершение сделки по продаже пакета акций «Белинвестбанка», переговоры о приватизации которого начались еще в 2015 году. ЕБРР заинтересован в приобретении 10−25% акций этого белорусского госбанка. Сейчас стороны обсуждают возможные условия осуществления сделки, и суть переговоров представитель банка не раскрыл, сославшись на их коммерческий характер и выразив надежду, что переговоры завершатся в течение нескольких недель.

Сума Чакрабарти также отметил, что ЕБРР с нетерпением ожидает первой встречи создаваемого в Беларуси Совета по иностранным инвестициям. Ранее ее планировалось провести 7 февраля.

Что касается новых проектов, то Европейский банк реконструкции и развития заинтересован начать инвестирование в области белорусской медицины, а также расширить финансирование проектов в области экологии, зеленой экономики, электротранспорте.

Сума Чакрабарти вступил в должность президента ЕБРР в 2012 году, в 2016-м был переизбран на этот пост еще на четыре года. Поскольку он не планирует переизбираться еще раз, в июле 2020 года срок его полномочий истекает.

Сегодня Александр Лукашенко поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития за сотрудничество с Беларусью и предложил «одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка». «Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за деньги банка. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю», — сказал Лукашенко и предложил в шутку назвать одну из дорог в честь банкира.

В марте 2020 года также завершается срок полномочий главы представительства банка в Беларуси Александра Пивоварского, который работал в этой должности с 2016 года. Уже известно, что пост займет Марина Петров. До назначения она была заместителем главы представительства ЕБРР в Украине.