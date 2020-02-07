«Сафмар» Гуцериева поможет российским АЗС в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Беларуси у компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник, знакомый с планами российских компаний.



Фото: epravda.com.ua

Для поддержки российского бизнеса в Беларуси «Сафмар» поставит им в феврале нефтепродукты. Белорусские заводы работают с компаниями Гуцериева по процессингу. Часть нефтепродуктов, полученных по процессингу, будет реализована «Сафмаром» российским компаниям, чьи АЗС сейчас испытывают определенный дефицит в топливе для розницы, сказал собеседник.

На неделе информированные источники сообщили TUT.BY, что в условиях проблем с поставками нефти из РФ на белорусские НПЗ сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с заводов в Мозыре и Новополоцке.

В итоге «Лукойл» ввел на ряде заправок лимиты по продаже дизтоплива — не более 100 литров в одни руки. Однако на фоне критики госконцерна «Белнефтехим» быстро отказался от ограничительных мер.

Вместе с тем в «Лукойле» признали, что недополучают топливо для своих АЗС в Беларуси с местных НПЗ, с которыми подписаны контракты.

Помимо «Лукойла» сетями АЗС в Беларуси владеют «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть».

С начала этого года НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2020 года составил 500 тыс. тонн при прежних оценках в 5 раз больше. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.