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«Сафмар» Гуцериева поможет российским АЗС в Беларуси
07.02.2020 16:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Беларуси у компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник, знакомый с планами российских компаний.
Для поддержки российского бизнеса в Беларуси «Сафмар» поставит им в феврале нефтепродукты. Белорусские заводы работают с компаниями Гуцериева по процессингу. Часть нефтепродуктов, полученных по процессингу, будет реализована «Сафмаром» российским компаниям, чьи АЗС сейчас испытывают определенный дефицит в топливе для розницы, сказал собеседник.
На неделе информированные источники
В итоге «Лукойл» ввел на ряде заправок лимиты по продаже дизтоплива — не более 100 литров в одни руки. Однако на фоне критики госконцерна «Белнефтехим»
Вместе с тем в «Лукойле» признали, что недополучают топливо для своих АЗС в Беларуси с местных НПЗ, с которыми подписаны контракты.
Помимо «Лукойла» сетями АЗС в Беларуси владеют «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть».
С начала этого года НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2020 года составил 500 тыс. тонн при прежних оценках в 5 раз больше. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.
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Российские нефтяные компании начали закупку топлива для своих АЗС в Беларуси у компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.
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