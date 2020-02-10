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Инфляция в Беларуси в январе составила 0,9%
10.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составил 100,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе по сравнению с декабрем 2019 года составил 100,6%.
Продовольственные товары в январе подорожали на 1,1% по сравнению с декабрем 2019 года, непродовольственные — на 0,7%, услуги — на 0,6%.
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составил 100,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете....
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