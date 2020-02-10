Китай покупает у Витебской птицефабрики не грудки и окорочка, а куриные лапки. Теперь ими кормят и своих

Источник материала: Tut.by

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» экспортирует в Китай куриные лапки. И если раньше этот субпродукт в основном перемалывали в костную муку, то теперь он стал приносить предприятию валюту, пишут «Витебские вести».

— Китайские партнеры, с которыми мы стали работать год назад, учат нас своей потребительской культуре, — говорит заместитель гендиректора птицефабрики Наталья Барковская. — У покупателей в этой стране повышенным спросом пользуются не окорочка или грудка, а куриные лапки. Поначалу мы недоумевали: почему? Оказывается, именно в этой части цыплят-бройлеров наибольшее содержание коллагена. А он необходим организму для сохранения эластичности суставов, укрепления кровеносных сосудов, здоровья волос и гладкости кожи.

Изучив эту тему, руководство птицефабрики озаботилось здоровьем своих работников. Теперь два раза в неделю в столовой фабрики готовят куриные лапки по китайскому рецепту — со специями, лимоном, имбирем и медом.

В прошлом году на китайский рынок поставили куриных лапок на 6,5 млн долларов. Всего же экспорт принес предприятию 12 млн долларов. Продукцию Витебской бройлерной птицефабрики покупают в Казахстане, Киргизии, Азербайджане.

В этом году предприятие планирует выйти на рынки Узбекистана и Армении.