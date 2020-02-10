ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидера БНФ оштрафовали на 810 рублей за участие в акции против интеграции

10.02.2020 17:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

10 февраля суд Шкловского района рассмотрел протокол на лидера партии БНФ Григория Костусева и оштрафовал его на 810 рублей за участие в акции против интеграции с Россией. Решение суда политик опубликовал на своей странице в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Милиция составила протокол, что вечером 20 декабря Костусев на площади Независимости в Минске участвовал в неразрешенном митинге против интеграции.

Политик в суде настаивал, что акция носила мирный характер и не нарушала порядок, а право на участие в мирных собраниях гарантируется Конституцией. Он добавил, что не был организатором мероприятия, а потому не знает — была санкция властей или нет.

Кстати, суд начался не сразу. Впервые материалы начали рассматривать еще 28 января, но был лишь протокол, а свидетелей не вызывали. После ходатайства Костусева суд все же допросил двух сотрудников ОМОН, которые утверждали, что видели политика на площади.

Итог суда — штраф в 30 базовых величин. Григорий Костусев намерен обжаловать это решение.

Напомним, накануне политика задержали на границе с Украиной, откуда он возвращался с конференции. Некоторые печатные материалы у него изъяли на экспертизу.

По данным на 28 января, общая сумма штрафов участникам зимних акций против интеграции с Россией уже превысила 60 тысяч долларов. Массовые суды проходили в столице и других городах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик в суде настаивал, что акция носила мирный характер и не нарушала порядок.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Китай покупает у Витебской птицефабрики не грудки и окорочка, а куриные лапки. Теперь ими кормят и своих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика