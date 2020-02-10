Лидера БНФ оштрафовали на 810 рублей за участие в акции против интеграции

Источник материала: Tut.by

10 февраля суд Шкловского района рассмотрел протокол на лидера партии БНФ Григория Костусева и оштрафовал его на 810 рублей за участие в акции против интеграции с Россией. Решение суда политик опубликовал на своей странице в Facebook.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Милиция составила протокол, что вечером 20 декабря Костусев на площади Независимости в Минске участвовал в неразрешенном митинге против интеграции.

Политик в суде настаивал, что акция носила мирный характер и не нарушала порядок, а право на участие в мирных собраниях гарантируется Конституцией. Он добавил, что не был организатором мероприятия, а потому не знает — была санкция властей или нет.

Кстати, суд начался не сразу. Впервые материалы начали рассматривать еще 28 января, но был лишь протокол, а свидетелей не вызывали. После ходатайства Костусева суд все же допросил двух сотрудников ОМОН, которые утверждали, что видели политика на площади.

Итог суда — штраф в 30 базовых величин. Григорий Костусев намерен обжаловать это решение.

Напомним, накануне политика задержали на границе с Украиной, откуда он возвращался с конференции. Некоторые печатные материалы у него изъяли на экспертизу.

По данным на 28 января, общая сумма штрафов участникам зимних акций против интеграции с Россией уже превысила 60 тысяч долларов. Массовые суды проходили в столице и других городах Беларуси.