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Лидера БНФ оштрафовали на 810 рублей за участие в акции против интеграции
10.02.2020 17:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 февраля суд Шкловского района рассмотрел протокол на лидера партии БНФ Григория Костусева и оштрафовал его на 810 рублей за участие в акции против интеграции с Россией. Решение суда политик
Милиция составила протокол, что вечером 20 декабря Костусев на площади Независимости в Минске участвовал в неразрешенном митинге против интеграции.
Политик в суде настаивал, что акция носила мирный характер и не нарушала порядок, а право на участие в мирных собраниях гарантируется Конституцией. Он добавил, что не был организатором мероприятия, а потому не знает — была санкция властей или нет.
Кстати, суд начался не сразу. Впервые материалы начали рассматривать еще 28 января, но был лишь протокол, а свидетелей не вызывали. После ходатайства Костусева суд все же допросил двух сотрудников ОМОН, которые утверждали, что видели политика на площади.
Итог суда — штраф в 30 базовых величин. Григорий Костусев намерен обжаловать это решение.
Напомним, накануне
По данным на 28 января, общая сумма штрафов участникам зимних акций против интеграции с Россией
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Политик в суде настаивал, что акция носила мирный характер и не нарушала порядок.
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