Беларусь начала забор технологической нефти из нефтепровода «Дружба»

Беларусь оптимизирует ресурсы, осуществляя забор технологической нефти из трубопровода «Дружба».

Об этом заявили в пресс-службе концерна «Белнефтехим» 11 февраля.

Там объяснили, что сегодня, когда объемы поставок еще не восстановлены, необходимо сохранить работоспособность НПЗ и использовать имеющиеся ресурсы.

Поэтому принято решение осуществлять забор технологической нефти из участков нефтепровода «Дружба».

Забор ведется на участках, не задействованных в транзите российской нефти, поэтому на транзите нефти из России в Европу процесс отразиться никак не может. В концерне отметили, что российские партнеры уже уведомлены о заборе нефти, и «никакой партизанщины» с белорусской стороны нет.

«Мера временная. Забор идет с условием консервации и последующей оперативной возможностью восстановить эти участки для прокачки, то есть расконсервировать и задействовать», - сообщил представитель концерна.