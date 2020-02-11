Беларусь начала забор технологической нефти из нефтепровода «Дружба»

Беларусь оптимизирует ресурсы, осуществляя забор технологической нефти из трубопровода «Дружба».

Об этом заявили в пресс-службе концерна «Белнефтехим» 11 февраля.

Там объяснили, что сегодня, когда объемы поставок еще не восстановлены, необходимо сохранить работоспособность НПЗ и использовать имеющиеся ресурсы.

Поэтому принято решение осуществлять забор технологической нефти из участков нефтепровода «Дружба».

Забор ведется на участках, не задействованных в транзите российской нефти, поэтому на транзите нефти из России в Европу процесс отразиться никак не может. В концерне отметили, что российские партнеры уже уведомлены о заборе нефти, и «никакой партизанщины» с белорусской стороны нет.

«Мера временная. Забор идет с условием консервации и последующей оперативной возможностью восстановить эти участки для прокачки, то есть расконсервировать и задействовать», - сообщил представитель концерна.

Факт подтвердил журналистам советник президента «Транснефти» пресс-секретарь Игорь Демин. «По поводу использования белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки – нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось», – сказал он агентству sputnik.by .

Накануне в «Белнефтехиме» заявили , что потери НПЗ увеличатся в два раза из-за российского налогового маневра.

Потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составили $330 млн. «Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн», - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 февраля на совещании у Александра Лукашенко.

Беларусь переживает серьезные трудности в энергетической сфере. В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. Затем сообщалось, что прокачка нефти на «Нафтан» возобновлена, объемы поставок будут увеличиваться, однако белорусские НПЗ работают в неполную мощность.