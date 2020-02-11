|
Организаторы Дня Воли подали заявку на концерт на «одной из тусовочных молодежных площадок»
11.02.2020 16:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организаторы концерта-митинга в Минске ко Дню Воли подали заявку в Мингорисполком на проведение мероприятия 22 марта на «одной из тусовочных молодежных площадок Минска». Об этом TUT.BY рассказал председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов.
Как пояснил политик, организаторы просили городские власти провести концерт у Оперного театра или Дворца спорта, но им отказали. Поэтому пришлось искать альтернативную площадку.
— Гэта альтарнатыўная пляцоўка, бо напярэдадні не была ўключана наша прапанова аб уключэнні святкавання Дня Волі ў план гарадскіх мерапрыемстваў. Мы прапаноўвалі пляцоўкі каля ратушы, каля Палацу спорту і каля Опернага. У Мінгарвыканкаме нам далі зразумець, што на гэтыя пляцоўкі нам нельга разлічваць, і таму мы прапанавалі альтарнатыву. Сказалі, што будуць думаць. Адзінае, мы прасілі даць адказ нам хутэчй, каб можна было займацца нармальнымі анонсам і рэкламай мерапрыемства, — рассказал Борисов. О какой именно площадке идет речь, организатор не говорит, чтобы это не стало формальной причина отказа Мингорисполкома.
Борисов также подчеркивает, что митинг-концерт на День Воли 2020 — это продолжение традиции 2018 и 2019 голов, когда был изменен формат мероприятия с протестного на праздничное. Таким образом оргкомитет хочет «привлечь внимание к идеалам и ценностям БНР более широкой аудитории».
Напомним, в конце января оргкомитет, куда входят Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская партия и движение «За Свабоду»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оргкомитет просил городские власти провести концерт 22 марта у Оперного театра или Дворца спорта, но ему отказали. Поэтому пришлось искать альтернативную площадку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)