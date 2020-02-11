Организаторы Дня Воли подали заявку на концерт на «одной из тусовочных молодежных площадок»

Источник материала: Tut.by

Организаторы концерта-митинга в Минске ко Дню Воли подали заявку в Мингорисполком на проведение мероприятия 22 марта на «одной из тусовочных молодежных площадок Минска». Об этом TUT.BY рассказал председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов.



День Воли в Минске, 2019 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как пояснил политик, организаторы просили городские власти провести концерт у Оперного театра или Дворца спорта, но им отказали. Поэтому пришлось искать альтернативную площадку.

— Гэта альтарнатыўная пляцоўка, бо напярэдадні не была ўключана наша прапанова аб уключэнні святкавання Дня Волі ў план гарадскіх мерапрыемстваў. Мы прапаноўвалі пляцоўкі каля ратушы, каля Палацу спорту і каля Опернага. У Мінгарвыканкаме нам далі зразумець, што на гэтыя пляцоўкі нам нельга разлічваць, і таму мы прапанавалі альтарнатыву. Сказалі, што будуць думаць. Адзінае, мы прасілі даць адказ нам хутэчй, каб можна было займацца нармальнымі анонсам і рэкламай мерапрыемства, — рассказал Борисов. О какой именно площадке идет речь, организатор не говорит, чтобы это не стало формальной причина отказа Мингорисполкома.

Борисов также подчеркивает, что митинг-концерт на День Воли 2020 — это продолжение традиции 2018 и 2019 голов, когда был изменен формат мероприятия с протестного на праздничное. Таким образом оргкомитет хочет «привлечь внимание к идеалам и ценностям БНР более широкой аудитории».

Напомним, в конце января оргкомитет, куда входят Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская партия и движение «За Свабоду», объявили сбор денег на проведение концерта-митинга в Минске ко Дню Воли.