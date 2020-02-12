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Washington Post: Попытка Лукашенко спасти свою страну заслуживает поддержки

12.02.2020 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин провел большую часть своих двух десятилетий у власти, пытаясь восстановить власть Москвы над бывшими республиками Советского Союза. И очередной его «жертвой» будет Беларусь. Такое мнение в редакционной колонке высказали авторы Washington Post.


Фото: Reuters

Washington Post отмечает, что по большей части в процессе «покорения земель» Путин потерпел неудачу, хотя и оказывал на бывшие советские республики экономическое давление, организовывал фальсификации выборов, разворачивал пропагандистские кампании и кибервойны, а в случае Грузии и Украины, прибегнул к военному вторжению. Теперь же, по мнению Washington Post, президент России нацелился на покорение Беларуси.

— Тем не менее, господин Путин не боится. Теперь он предпринял новую попытку по покорению Беларуси, страны с населением 10 миллионов человек, расположенной между Россией, странами Балтии и Польшей. Его цель — заставить президента Беларуси Александра Лукашенко наконец осуществить 20-летнее соглашение, которое объединит две страны, по сути, превратив Беларусь в провинцию. Лукашенко сопротивляется, говоря, что он не хочет быть «последним президентом Беларуси». Хотя он и не является привлекательным партнером для Запада, его попытка спасти свою страну заслуживает поддержки, — считают авторы.

Издание отмечает, что несмотря на санкции, введенные США в отношении Беларуси после выборов 2006 и 2010 годов, на 12-летнее отсутствие посла США в Минске, отношения Лукашенко с Западом могут измениться, «благодаря последним усилиям Путина».

— Российский лидер прекратил поставки субсидируемой нефти, от которой сильно зависит белорусская экономика, одновременно требуя выполнения давно заключенного союзного договора. На встрече в пятницу Путин вновь отклонил призывы Лукашенко о скидках на нефть и газ. Если эта позиция сохранится, экономика Беларуси может серьезно пострадать: пятую часть ее экспорта составляют нефтепродукты из дешевой российской нефти, — отмечают авторы.

По мнению Washington Post, Лукашенко продемонстрировал сопротивление российскому давлению, покупая танкер нефти из Норвегии. А госсекретарь Майк Помпео устроил ему демонстрацию помощи, Минск: Беларусь — 51-й штат с учебным центром НАТО">посетив Минск 1 февраля.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Без сомнения, Помпео получил некоторое удовлетворение от этого предложения в то время, когда Россия удерживает на плаву нефтяную промышленность Венесуэлы, несмотря на санкции США. Но даже в случае поставки, нефть из США не спасла бы белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Вместо этого Лукашенко, возможно, придется выбирать между попытками сдаться Путину — или, по крайней мере, предпринять шаги в этом направлении — и подвергнуть свою экономику шоковой терапии, которая будет необходима для ее освобождения от России. Если он выберет последний курс, Соединенные Штаты и ЕС должны делать все возможное, чтобы облегчить боль, продолжая добиваться улучшения ситуации с правами человека, — считают в Washington Post.

 
Теги: Минск
 
 
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Авторы издания считают, что Владимир Путин предпринял новую попытку по покорению Беларуси. И Запад должен поддержать Лукашенко в желании сохранить страну.
 
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