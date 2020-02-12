ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк развития даст кредит почти 20 млн долларов на реконструкцию аэродрома в Болбасово

12.02.2020 11:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Банк развития выдаст в 2020 году кредит Национальному аэропорту Минск для реконструкции аэродрома Болбасово под Оршей. Соответствующее постановление правительства опубликовал Национальный правовой портал.


Фото: dt.by

На капремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек и строительство вспомогательных объектов на аэродроме Болбасово направят до 19,5 млн долларов.

Погашать кредит будут на 65% из госбюджета, на 35% — за счет государственного внебюджетного фонда гражданской авиации.

Как сообщил телеканалу СТВ директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, аэродром Орши можно «рассматривать как запасной для Национального аэропорта Минск:

— Важнейшая задача — продолжение реконструкции аэродрома Орши. Сейчас приступили к третьему этапу реализации этого проекта, строительству необходимой инфраструктуры вокруг этой взлетно-посадочной полосы.

Аэродром Орша должен стать крупным грузовым хабом. Заработать он должен уже в этом году:

— Мы планируем до конца 2020 года провести сертификацию и ввести в эксплуатацию эту взлетно-посадочную полосу.

Болбасово — аэродром, расположенный возле одноименного поселка в 10 км юго-западнее города Орши. Именуется также как аэродром Орша. На территории аэродрома располагаются подразделения ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В 2017 году аэродром открыли для международных полетов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аэродром под Оршей можно «рассматривать как запасной для Национального аэропорта Минск, заявляют в Департаменте по авиации.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Отбросить "костыли" и идти вперед». Глава ВБ в Беларуси - о реформах, России, коррупции и ПЭТ-таре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика