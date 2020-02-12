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Банк развития даст кредит почти 20 млн долларов на реконструкцию аэродрома в Болбасово
12.02.2020 11:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Банк развития выдаст в 2020 году кредит Национальному аэропорту Минск для реконструкции аэродрома Болбасово под Оршей. Соответствующее постановление правительства
На капремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек и строительство вспомогательных объектов на аэродроме Болбасово направят до 19,5 млн долларов.
Погашать кредит будут на 65% из госбюджета, на 35% — за счет государственного внебюджетного фонда гражданской авиации.
Как
— Важнейшая задача — продолжение реконструкции аэродрома Орши. Сейчас приступили к третьему этапу реализации этого проекта, строительству необходимой инфраструктуры вокруг этой взлетно-посадочной полосы.
Аэродром Орша должен стать крупным грузовым хабом. Заработать он должен уже в этом году:
— Мы планируем до конца 2020 года провести сертификацию и ввести в эксплуатацию эту взлетно-посадочную полосу.
Болбасово — аэродром, расположенный возле одноименного поселка в 10 км юго-западнее города Орши. Именуется также как аэродром Орша. На территории аэродрома располагаются подразделения ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В 2017 году аэродром открыли для международных полетов.
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Аэродром под Оршей можно «рассматривать как запасной для Национального аэропорта Минск, заявляют в Департаменте по авиации.
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