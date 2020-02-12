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Нацбанк снижает ставку рефинансирования

12.02.2020 12:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8 до 7,75 процента годовых.

Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.

Решение принято, несмотря на то, что инфляция в январе была высокой, 0,9%. Сильнее всего подорожали продукты — на 1,1%. Меньше всего прибавили в цене услуги — 0,6%.

На предыдущем заседании правления, которое состоялось 6 ноября 2019 года, ключевая ставка была снижена с 9,5 до 9% годовых.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования в 2020 году в среднем должна составить 9,5% годовых.

 
 
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С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых
 
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