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Как правительство справлялось с ростом цен: По лекарствам острота спала, по молочке есть вопросы
12.02.2020 12:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подходы по сдерживанию роста цен, использованные в 2019 году, сработали, целевой параметр по инфляции выполнен, инфляция составила 4,7% при установленном параметре 5%, заявил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун журналистам перед итоговой коллегией МАРТа.
Это произошло как за счет сокращения базовой инфляции, так и за счет сокращения регулируемых позиций, сообщил он.
На свободном рынке МАРТ особое внимание уделял социально значимым товарам, были установлены превышающие рост цен на отдельные социально значимые молоко (и здесь
— Результатом стала стабилизация цен, цены в основном растут на уровне инфляции, — сказал замминистра.
По регулируемым позициям планы по сдерживанию роста цен были выполнены за исключением двух позиций — это топливо и услуги детсадов. «Здесь цены росли быстрее», — признал чиновник.
Картун положительно оценил итоги деятельности с 2018 года указа № 345 о предельных отпускных ценах на лекарственные средства. По двум группам, сердечно-сосудистым и онкологическим препаратам (37 международных непатентованных наименований), практически на все зарегистрированные препараты цена снизилась. Причем падение по некоторым — более 60%. 31 декабря 2019 года президент подписал указ 450 о расширении этого перечня лекарств. Предстоит утвердить предельные цены на 450 международных непатентованных наименований. По оценкам Минздрава, это более 50% рынка лекарственных средств.
Замминистра уверен, что это должно существенно помочь снизить цены на медпрепараты.
— Острота жалоб на цены на медпрепараты стала гораздо ниже, — признал первый вице-премьер Дмитрий Крутой, принимающий участие в коллегии.
МАРТ констатировал потерю доли внутреннего рынка белорусскими производителями за пять лет на 8 процентных пунктов, доля продовольствия — на 5 процентных пунктов до 77,5%.
Крутой отметил, что тема защиты внутреннего рынка приоритетна.
— Но чтобы не было иллюзий и заблуждений: никакого махрового регулирования не будет. Мы не будем действовать как слон в посудной лавке, — заверил первый вице-премьер.
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Подходы по сдерживанию роста цен, использованные в 2019 году, сработали, целевой параметр по инфляции выполнен, инфляция составила 4,7% при установленном параметре 5%.
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