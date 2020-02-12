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Не впрок. Регулирование цен на сахар не решило проблемы отрасли, у МАРТ есть претензии к концерну
12.02.2020 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Регулирование цен на сахар в Беларуси пока действует, решение о том, будет ли оно продлено
— Как показала практика, введение ценового регулирования на сахар не решает проблему эффективного его производства в стране, ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли. У нас есть приказ концерна Белгоспищепром, который фактически предписывал «кондитерке» покупку белорусского сахара у конкретных поставщиков. В этих действиях мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства. Соответствующее предупреждение МАРТ в адрес концерна подготовлено.
Напомним, сейчас в Беларуси расследуется громкое «сахарное дело», Комитетом госбезопасности задержаны директора всех четырех сахарных заводов.
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Регулирование цен на сахар в Беларуси пока действует, решение о том, впрос о том, будет ли оно продлено после 1 марта, рассмотрит правительство.
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