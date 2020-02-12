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США готовы поставлять газ Беларуси через Литву

12.02.2020 12:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты Америки могли бы поставлять газ Беларуси через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ). Об этом заявил посол США в Литве Роберт Гилкрист, пишет Delfi.ru.


Фото: © Bendrovės archyvas/ru.delfi.lt

«Я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый СПГ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Беларусь», — заявил Гилкрист.

По словам посла, эта идея — новая, но вопрос уже обсуждался в Вашингтоне, также он собирается обсудить его и на встречах в литовском правительстве.

Вместе с тем министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что Литва не раз предлагала Беларуси помощь в диверсификации энергоресурсов.

«Беларусь уже сейчас могла бы получать выгоду от Клайпедского ТСПГ и литовской газовой инфраструктуры — пользоваться возможностями коммерческой своповой сделки и покупать газ через Клайпедский ТСПГ. Такая сделка позволила бы даже при отсутствии физического потока газа пользоваться возможностями газового рынка и инфраструктуры», — добавил он.

Министр указывает, что еще больше возможностей для импорта газа в Беларусь откроется с начала 2022 года, когда заработает литовско-польский газопровод GIPL.

«Это будет еще один альтернативный газовый путь для Беларуси, который мог бы снизить энергетическую зависимость от России. Тем более что после соединения рынков Балтийских стран с европейским рынком можно будет привлечь более крупных поставщиков газа, что, в свою очередь, повысило бы конкуренцию и обеспечивало бы более выгодные цены на газ», — сказал министр.

Однако, как указывают эксперты, найти решение по газовому вопросу Беларуси намного сложнее, чем по нефти: белорусский газопровод с 2011 года контролирует «Газпром».

Альтернативные поставки

Ранее, напомним, США заявляли о готовности организовать в Беларусь поставки нефти.

— США хотят помочь Беларуси создать свое суверенное государство, и наши производители энергоресурсов готовы обеспечивать вас необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, — сказать нам и обратиться к нам, — заявил во время официального визита в Минск госсекретарь Помпео.

Что касается поставок газа, то Александр Лукашенко ранее не раз заявлял, что Россия должна продавать его нам по той же цене, что и Смоленской области. Однако, как не раз подчеркивали в России, запрашиваемое возможно только при более тесной интеграции.

Протокол о ценах на газ Минск и Москва подписали 31 декабря 2019 года, и только на январь и февраль. Контрактные объемы поставок и транзита в эти два месяца были сохранены на уровне 2019 года, как и цены — $ 127 за 1 тыс. куб. м.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам посла, эта идея - новая, но вопрос уже обсуждался в Вашингтоне, также он собирается обсудить его и на встречах в литовском правительстве.
 
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