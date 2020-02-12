Второй пошел. Лидер ОГП подал заявку и сдал 500 евро, чтобы стать единым кандидатом в президенты от оппозиции

Источник материала: Tut.by

Лидер ОГП Николай Козлов подал заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Прием заявок на «единого» заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Моя цель — победить на выборах в избирательной кампании, — цитирует Козлова БелаПАН. — Я убежден, что во главе государства должен стоять честный человек, который не путает свой карман, интересы своих друзей с интересами государства. У человека должна быть профессиональная команда, которая способна решать вызовы, и должна быть хорошая программа, которая у нас есть. Это серьезная, большая программа «Миллион рабочих мест», которая создаст все условия для экономического развития. У нас есть все необходимое, и потому я предлагаю себя кандидатом для народного голосования.

По словам Козлова, программа-минимум, которую перед ним ставит партия, — выиграть праймериз.

— Важно сохранить единство политических сил, важно поднять народ, разбудить его, дать понять ему, что народ сила, это показали и протесты людей против декрета о «тунеядцах». Мы способны заставить власть услышать нас, учитывать наши интересы. Это тоже наша задача, если мы ее добьемся, люди начнут обращаться внимание на политику, начнут связывать вопрос честных выборов со своим кошельком и благополучием, это будет отлично, — добавил Козлов.

Помимо Козлова, официально в гонку пока включился лишь глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Но о своем намерении участвовать в праймериз заявили Павел Северинец, Анна Канопацкая, Ольга Ковалькова.

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

независимость Беларуси и против диктатуры;

защиту социальных и экономических прав граждан;

выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;

развитие белорусского языка и культуры;

светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».