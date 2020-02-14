Бизнесу полегчает? В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней - база земельного налога

Однако результаты кадастровой оценки тогда оказались неожиданными с точки зрения доходов бюджета. Так, окончательные расчеты кадастровой стоимости, произведенные в ноябре 2018 года, показывали, что в отношении большинства территорий с учетом экономической ситуации в стране произошло значительное снижение кадастровой стоимости. Это привело бы к такому же изменению поступлений от земельного налога, а, следовательно, и недонаполнению местных бюджетов.

Чтобы не допустить в 2019 году недопостулений в бюджет платежей от земельного налога в размере 300-400 миллионов рублей, было принято решение оставить на прошлый год налоговую базу для производственных земель на уровне 2018 года, скорректированную на прогнозный индекс инфляции.

Как изменится земельный налог производственной застройки в 2020 году

- Для 153 городов Беларуси(76% от общего количества) произошло снижение кадастровой стоимости в долларовом эквиваленте, а, следовательно, и налоговой базы по отношению к результатам предыдущих кадастровых оценок, - говорит Дмитрий Ритвинский.

В среднем кадастровая стоимость снизилась в долларовом эквиваленте на 12%. При этом в отношении наиболее развитых и дорогих территорий (Минск, областные центры), где расположено более 30% производственных земельных участков, это снижение было более значительным.