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Бизнесу полегчает? В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней - база земельного налога
14.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как рассказал Realt.by заместитель генерального директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» Госкомимущества Дмитрий Ритвинский, использовать кадастровую стоимость производственных земель для целей налогообложения планировалось с 2019 года. Для этого даже было выделено дополнительное финансирование и сокращены первоначальные сроки проведения работ – вместо июня 2019 года работы были завершены в ноябре 2018 г.
Однако результаты кадастровой оценки тогда оказались неожиданными с точки зрения доходов бюджета. Так, окончательные расчеты кадастровой стоимости, произведенные в ноябре 2018 года, показывали, что в отношении большинства территорий с учетом экономической ситуации в стране произошло значительное снижение кадастровой стоимости. Это привело бы к такому же изменению поступлений от земельного налога, а, следовательно, и недонаполнению местных бюджетов.
Чтобы не допустить в 2019 году недопостулений в бюджет платежей от земельного налога в размере 300-400 миллионов рублей, было принято решение оставить на прошлый год налоговую базу для производственных земель на уровне 2018 года, скорректированную на прогнозный индекс инфляции.
Как изменится земельный налог производственной застройки в 2020 году
- Для 153 городов Беларуси(76% от общего количества) произошло снижение кадастровой стоимости в долларовом эквиваленте, а, следовательно, и налоговой базы по отношению к результатам предыдущих кадастровых оценок, - говорит Дмитрий Ритвинский.
В среднем кадастровая стоимость снизилась в долларовом эквиваленте на 12%. При этом в отношении наиболее развитых и дорогих территорий (Минск, областные центры), где расположено более 30% производственных земельных участков, это снижение было более значительным.
Так, к примеру, кадастровая стоимость в столице снизилась в среднем на 29% в долларах США. При этом суммарная стоимость всех производственных земельных участков Беларуси уменьшилась более чем на 2,5 миллиарда долларов США.
Чем обусловлено перераспределение кадастровой стоимости
Причин, которые обусловили произошедшее перераспределение кадастровой стоимости промышленных земель на всех территориях Беларуси, несколько.
- Во-первых, мы впервые
Таким образом, резюмирует заместитель генерального директора НКА, нам удалось достичь более справедливого условия распределения кадастровой стоимости, которая, в свою очередь, стала более приближенной к рыночной ввиду использования для ее расчета рыночных данных и подходов.
К слову, информацию о кадастровой стоимости и налоговой базе земельного налога, а также актуальный порядок расчета налоговой базы можно найти на сайте НКА в регистре стоимости земель vl.nca.by.
Внедрение в Беларуси кадастровой оценки и стоимости земель
Напомним, что в 2015-2016 годах в Беларуси были оценены земли жилой многоквартирной застройки (используется с 2016 года, для налогов – с 2017); в 2016-2017 годах – земли жилой усадебной застройки и садоводческих товариществ (используется с 2017 года, для налогов – с 2018); в 2017-2018 годах – земли общественно-деловой застройки (используется с 2018 года, для налогов – с 2019).
В 2019 году с оценки земель жилой многоквартирной зоны стартовал второй тур кадастровой оценки земель. Завершится он в 2023 году.
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Бизнесу полегчает? В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней - база земельного налога
В 2018 году в Беларуси завершена кадастровая оценка земель производственной застройки, которая с 2020 года используется в качестве налоговой базы земельного налога....
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