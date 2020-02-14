На выставке в Москве запретили дегустацию и продажу молочки из Беларуси

Молочную продукцию из Беларуси общим весом 628 килограмм Россельхознадзор запретил дегустировать и продавать на выставке из-за отсутствия документов ветконтроля.

Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. Подукция попала на выставку без ветеринарного контроля на границе.

В Москве с 10 по 12 февраля проходила международная выставка «Продэкспо-2020», на ней были представлены продукты питания, изготовленные на белорусских предприятиях.

По данным Россельхознадзора, продукция поступила на выставку без экспертных заключений ветеринарного контроля, который они должны были пройти на границе.

Без сопроводительных документов попали на выставку 48 кг сыра, 4,5 кг рыбы и рыбопродуктов.

На всю продукцию были составлены акты о нарушении ветеринарных требований, ее уничтожат под контролем государственной ветеринарной службы Московской области.

«В отношении продукции без ветеринарных сопроводительных документов принято решение об ее изолированном хранении и дальнейшем уничтожении под контролем государственной ветеринарной службы Московской области», – заключили в ведомстве.