ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На выставке в Москве запретили дегустацию и продажу молочки из Беларуси

14.02.2020 11:44 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Молочную продукцию из Беларуси общим весом 628 килограмм Россельхознадзор запретил дегустировать и продавать на выставке из-за отсутствия документов ветконтроля.

Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. Подукция попала на выставку без ветеринарного контроля на границе.

В Москве с 10 по 12 февраля проходила международная выставка «Продэкспо-2020», на ней были представлены продукты питания, изготовленные на белорусских предприятиях.

По данным Россельхознадзора, продукция поступила на выставку без экспертных заключений ветеринарного контроля, который они должны были пройти на границе.

Без сопроводительных документов попали на выставку 48 кг сыра, 4,5 кг рыбы и рыбопродуктов.

На всю продукцию были составлены акты о нарушении ветеринарных требований, ее уничтожат под контролем государственной ветеринарной службы Московской области.

«В отношении продукции без ветеринарных сопроводительных документов принято решение об ее изолированном хранении и дальнейшем уничтожении под контролем государственной ветеринарной службы Московской области», – заключили в ведомстве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молочную продукцию из Беларуси общим весом 628 килограмм Россельхознадзор запретил дегустировать и продавать на выставке из-за отсутствия документов ветконтроля.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь, Минск, бункеры на колесах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика