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Из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному. Итоги аукциона
14.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На этот раз СТ «Белмонэф» (Горанский сельсовет) выставляло на аукцион 3 участка.
СТ «Надежда-Щербины» (Лошанский сельсовет) предложило на аукцион один участок, однако он никого не заинтересовал.
В СТ «Ручеек» (Лошанский сельсовет) предлагалось 16 участков. Потенциальных покупателей заинтересовал только один участок, на который претендовал один заявитель. Лот №14 – участок №201 – насчитывает 8 соток и оснащен электричеством. Он был выставлен на торги за 4600 рублей, продан за 4830 рублей, или 2413 долларов США.
Тринадцать участков выставляло на аукцион СТ «Наш родник плюс» (Луговослободской сельсовет). По одному заявлению было подано на 3 участка (лоты №№ 23, 26, 31). Два из них реализованы по 2205 рублей, или 1102 доллара США, каждый, один – за 4200 рублей, или 2099 доллара США.
На участки в СТ «Полевой-2» (Папернянский сельсовет) и «Холмы» (Шершунский сельсовет) заявлений не поступило.
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