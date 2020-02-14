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Из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному. Итоги аукциона

14.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному. Итоги аукциона
СТ «Наш родник плюс»

На этот раз СТ «Белмонэф» (Горанский сельсовет) выставляло на аукцион 3 участка. Купить участок на аукционе – 1 - пожелал один человек. Земельный надел насчитывает 13,8 сотки. Из коммуникаций есть электро- и водоснабжение, ведется прокладка канализационных сетей. Лот оценен в 9000 рублей, продан за 9450 рублей, или 4722 доллара США.

СТ «Надежда-Щербины» (Лошанский сельсовет) предложило на аукцион один участок, однако он никого не заинтересовал.

В СТ «Ручеек» (Лошанский сельсовет) предлагалось 16 участков. Потенциальных покупателей заинтересовал только один участок, на который претендовал один заявитель. Лот №14 – участок №201 – насчитывает 8 соток и оснащен электричеством. Он был выставлен на торги за 4600 рублей, продан за 4830 рублей, или 2413 долларов США.

Тринадцать участков выставляло на аукцион СТ «Наш родник плюс» (Луговослободской сельсовет). По одному заявлению было подано на 3 участка (лоты №№ 23, 26, 31). Два из них реализованы по 2205 рублей, или 1102 доллара США, каждый, один – за 4200 рублей, или 2099 доллара США.


Из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному. Итоги аукциона

На один земельный надел претендовали 3 человека. Лот №32 – участок №372 – насчитывает 8 соток, оснащен электричеством и был выставлен на аукцион за 4300 рублей. Лот ушел с молотка за 8379 рублей, или 4187  долларов США.


Из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному. Итоги аукциона

 
 
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