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Румас считает темпы снижения ставки рефинансирования недостаточными
14.02.2020 16:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В правительстве ожидали более решительных шагов от Нацбанка по снижению ставки рефинансирования. Об этом TUT.BY сказал премьер-министр Сергей Румас, комментируя результаты работы белорусской экономики в январе 2020 года.
— Итоги января подводить еще рано. Правительство прогнозирует ВВП на уровне 98%. Падение связано с нефтехимией и производством калийных удобрений.
Правительство также «положительно оценивает продолжающийся тренд на снижение
— Вместе с тем, мы ожидали большего шага по ее снижению с учетом замедления инфляции и тенденций, происходящих в соседних странах, — отметил Румас. Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6% годовых. Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5 до 11% годовых.
По словам премьер-министра, снижение ставки рефинансирования в большем размере стимулировало бы инвестиционную активность и послало четкий сигнал рынку, что, несмотря на внешние вызовы, ситуация в экономике стабильная. Кроме того, это позволило бы сэкономить бюджетные средства при компенсации процентных ставок банкам.
— Установление ставки рефинансирования — все-таки компетенция Национального банка. Правительство продолжит диалог на эту тему с регулятором, — заключил премьер-министр.
Напомним, Нацбанк
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В правительстве ожидали более решительных шагов от Нацбанка по снижению ставки рефинансирования. Об этом TUT.BY сказал премьер-министр Сергей Румас, комментируя...
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