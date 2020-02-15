Возле парка «Дружбы народов» в Минске строят костел, из-за которого несколько лет назад вспыхнули протесты в Котовке

Источник материала: realt.by

Рядом с парком Дружбы народов, недалеко от печально известного ЖК «Аркадия», продолжают возводить костел, который ранее планировали построить в сквере «Котовка». Тогда планам города и религиозной общины помешали местные жители и активисты. Застройщиком выступает ЗАО «Ареса-Сервис-Строй».

Речь идет об участке площадью 0,8 гектара, который выделили католической церкви под костел в середине августа 2019 года. Земля, на которой возводят костел, принадлежит религиозной общине «Римско-католический приход святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазенод» на праве постоянного пользования.

Тогда в разговоре отец Петр Антоний не смог назвать точной даты завершения строительства. В паспорте объекта указано, что возвести костел планируют до конца этого года.

- Эту площадку нам выделили в качестве компенсации за срыв строительства в сквере «Котовка». Проект строительства костела из-за смены площадки пришлось поменять. Но внешне здание практически не изменится. Возможно, вместе с паспортом объекта мы вывесим картину, как этот костел будет выглядеть, - рассказал нам в конце октября настоятель прихода Святых Апостолов Петра и Павла и Святого Евгения отец Петр Антоний.

Что за история с Котовкой?

Изначально храм хотели построить в сквере «Котовка», который находится в Сельхозпоселке. Об этих планах местные жители узнали в 2016 году, когда на месте стройки начали рубить деревья. Местные и активисты выступили против. Письма с просьбой остановить вырубку и найти другое место под строительство они писали в Мингорисполком, администрацию Советского района и главе католической церкви Тадеушу Кондрусевичу. Но везде получали ответ: вырубка, как и строительство, идет законно, а новое место для костела искать нецелесообразно, так как на подготовку площадки в Котовке и проект уже потрачены немалые средства прихожан.

Тем не менее, вырубку приостановили на время гнездования птиц. А когда ее возобновили, местные и активисты снова вышли защищать сквер. Девять часов противостояния с «Зеленстроем» закончились тем, что бывший глава Минска Андрей Шорец приостановил вырубку.

— Вопрос по «Котовке» надуманный, — посчитал Андрей Шорец. — На сегодняшний день мы имеем сквер в частном секторе, через который пролегают пешеходные связи, кто-то там гуляет. Но, с моей точки зрения, особой экологической значимости он не имеет. И если бы там появился храм, то он бы украсил это место. Но так как отдельные общественные организации поднимают этот вопрос, создают шумиху, в том числе в прессе, и люди выступили против, то мы приостановили эти работы, и, наверное, там строиться ничего не будет. Уберем спиленные деревья и предложим экологической организации, которая активно организовывала людей выступать против строительства храма, принять участие в благоустройстве этого сквера.