Лукашенко собрался оставить «Газпром трансгаз Беларусь» без надбавки?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что не собирается полностью рассчитываться с белорусской дочкой «Газпрома». Об этом он сообщил во время встречи с работниками Светлогорского ЦКК, сообщает ОНТ.





«Мы договорились по цене на газ — 127 [долларов 1 тыс. куб. м]. Но мы не будем платить „Белтрансгазу“ 18 долларов за тысячу „кубов“. И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов», — сказал Лукашенко.

В 2007—2011 годах «Газпром» купил белорусскую газотранспортную систему «Белтрансгаз» за 5 млрд долларов и переименовал ее в «Газпром трансгаз Беларусь».

Сегодня, 14 февраля, Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики на 2020 год.

Ранее стороны имели соглашение только на январь и февраль текущего года. Контрактные объемы поставок и транзита в эти два месяца были сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м.

— Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года, — сказал замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам встречи Лукашенко и Путина в Сочи 7 февраля.

В «Газпром трансгаз Беларусь» сегодня пояснили TUT.BY, что контрактная цена на границе с Беларусью составляет 127 долларов за 1 тыс. куб. м. «Плюс к этому 19 долларов за тысячу кубометров — надбавка компании за доставку газа потребителям [в лице „Белтопгаза“ и облгазов]», — сказали в белорусской «дочке» «Газпрома». От других комментариев там воздержались.

В Минэнерго Беларуси получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее Лукашенко уже утверждал, что Москва не выполняет договоренности о ценах на газ для страны, достигнутые при продаже «Газпрому» белорусской газотранспортной системы. Минск в рамках союзнических отношений предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза.

Беларусь ежегодно импортирует из России около 20 млрд кубометров газа.