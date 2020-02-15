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«Никогда Беларусь не дружила с кем-то за счет кого-то». Макей - про отношения с США и Россией
15.02.2020 08:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Невозможно сказать, что Беларусь больше подвержена американскому влиянию, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в комментарии для
Министр, отвечая на вопрос о том, не произойдет ли сближение с США за счет сворачивания отношений с Россией заявил, что Беларусь хочет нормальных отношений со всеми партнерами.
— Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то. Мы хотим нормальные, добрые отношения со всеми нашими партнерами. Естественно, с соседями они объективно будут более близкими.
В последнее время Минск и Москва не могут договориться о поставках нефти. Президент Беларуси Александр Лукашенко велел искать альтернативные источники поставок, в страну уже прибыла партия
В начале февраля в Минск приезжал госсекретарь США Майкл Помпео (это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года). Помпео
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Министр, отвечая на вопрос о том, не произойдет ли сближение с США за счет сворачивания отношений с Россией заявил, что Беларусь хочет нормальных отношений со всеми...
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