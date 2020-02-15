«Никогда Беларусь не дружила с кем-то за счет кого-то». Макей - про отношения с США и Россией

Источник материала: Tut.by

Невозможно сказать, что Беларусь больше подвержена американскому влиянию, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в комментарии для «Известий» на Мюнхенской конференции по безопасности.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Министр, отвечая на вопрос о том, не произойдет ли сближение с США за счет сворачивания отношений с Россией заявил, что Беларусь хочет нормальных отношений со всеми партнерами.

— Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то. Мы хотим нормальные, добрые отношения со всеми нашими партнерами. Естественно, с соседями они объективно будут более близкими.

В последнее время Минск и Москва не могут договориться о поставках нефти. Президент Беларуси Александр Лукашенко велел искать альтернативные источники поставок, в страну уже прибыла партия нефти из Норвегии . Вчера глава государства пригрозил пригрозил отбором транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба».

В начале февраля в Минск приезжал госсекретарь США Майкл Помпео (это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года). Помпео заявил , что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.