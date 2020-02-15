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Переборщили с ценой? УКС Ленинского района объявил акцию на квартиры в доме в Лошице-6 и снизил стоимость кв. м «трешек»
15.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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По акции для заключения договоров долевого строительства предлагаются 11 трехкомнатных квартир без машиномест.
Квартиры общей площадью 84,77 кв.м, 85,07 кв.м и 85,09 кв.м реализовываются по 1150 долл.США/кв.м в эквиваленте.
Квартиры общей площадью 77,21 кв.м, 77,25 кв.м предлагаются по 1200 долл.США/кв.м в эквиваленте.
Напомним, что согласно проектной декларации от 24 июля 2019 годанеочередникам предлагались 3 трехкомнатные квартиры с машиноместами общей площадью от 77,21 кв. м до 77,76 кв.м по 1250 долл.США/кв.м в эквиваленте и 18 трехкомнатных квартир с машиноместами общей площадью от 84.77 до 88.26 кв. м по цене 1200 долл.США/кв.мв эквиваленте.
Жилой дом № 3 по генплану — монолитно каркасный. Он состоит из 6 секций по 10 этажей, 7-я и 8-я секции имеют по 7 этажей.
Объект рассчитан на 336 квартир, из них 168 — однокомнатных, 46 — двухкомнатных и 122 — трехкомнатные квартиры. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.
Строительство дома начато 1 марта 2018 года и планируется к сдаче 31 августа 2020 года.
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Переборщили с ценой? УКС Ленинского района объявил акцию на квартиры в доме в Лошице-6 и снизил стоимость кв. м «трешек»
ГП «УКС Ленинского района» г. Минска объявил акцию на трехкомнатные квартиры в жилом доме № 3 по генплану без машиномест в микрорайоне Лошица-6.
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