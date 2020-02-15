Переборщили с ценой? УКС Ленинского района объявил акцию на квартиры в доме в Лошице-6 и снизил стоимость кв. м «трешек»

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Напомним, что согласно проектной декларации от 24 июля 2019 годанеочередникам предлагались 3 трехкомнатные квартиры с машиноместами общей площадью от 77,21 кв. м до 77,76 кв.м по 1250 долл.США/кв.м в эквиваленте и 18 трехкомнатных квартир с машиноместами общей площадью от 84.77 до 88.26 кв. м по цене 1200 долл.США/кв.мв эквиваленте.

Квартиры общей площадью 77,21 кв.м, 77,25 кв.м предлагаются по 1200 долл.США/кв.м в эквиваленте.

Квартиры общей площадью 84,77 кв.м, 85,07 кв.м и 85,09 кв.м реализовываются по 1150 долл.США/кв.м в эквиваленте.

Купить новую квартиру у застройщика общей площадью 99,58 кв.м можно за 1100 долл.США/кв.м в эквиваленте.

По акции для заключения договоров долевого строительства предлагаются 11 трехкомнатных квартир без машиномест.

Дополнение к проектной декларации от 24 июля 2019 года опубликовано в газете «Минский курьер».

Жилой дом № 3 по генплану — монолитно каркасный. Он состоит из 6 секций по 10 этажей, 7-я и 8-я секции имеют по 7 этажей.

Объект рассчитан на 336 квартир, из них 168 — однокомнатных, 46 — двухкомнатных и 122 — трехкомнатные квартиры. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.

Строительство дома начато 1 марта 2018 года и планируется к сдаче 31 августа 2020 года.

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