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«Горячо-холодно»: особенности выбора свечей зажигания в зимний период

15.02.2020 11:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Необычно мягкая зима в этом году заставляет жить «не по графику» не только растения, животных и коммунальные службы. Автомобилисты тоже озадачены и сбиты с толку: по утрам им не нужно выкапывать машины из сугробов, соскребать иней со стекол и гадать, заведется мотор или нет. И все же «зимний фактор» рано сбрасывать со счетов. Касается это в том числе и режима эксплуатации свечей зажигания.

Свечи зимой: выбираем правильно

В принципе, самим свечам зажигания не столь важно, в какое время года и при какой температуре воздуха работать. Зато это важно любым рабочим жидкостям автомобиля и его мотору: даже такая мягкая зима, как нынешняя, все равно заставляет их набирать рабочую температуру дольше. Говоря проще, машины по утрам большинство автомобилистов все равно прогревают. Для свечей зажигания это чревато повышенным образованием нагара и, соответственно, сокращением срока их жизни.

Стоит ли выбирать на зиму свечи с меньшим калильным числом, чем это рекомендовано производителем? Проблему повышенного образования нагара при прогреве двигателя это действительно может решить — но одновременно неизбежно создаст новую: на высоких оборотах двигателя есть риск вывести более «горячую», чем нужно, свечу из строя.

Поэтому если свечи зажигания менять на зиму, то выбирать лучше не другое калильное число, а другой материал: вместо обычных никелевых можно рассмотреть иридиевые либо платиновые. Для воспламенения холодной топливной смеси требуется достаточно мощная искра. Именно такую искру и способны создать электроды из иридия и платины, тем самым значительно увеличивая ваши шансы завестись с первого раза даже после холодной ночи.

Кстати, платиновые свечи зажигания (в частности, Bosch) изначально создавались для использования в автоспорте. Эта технология была впервые использована в 1970 году на гоночном автомобиле Porsche 917, который участвовал в гонке в Ле-Мане и выиграл ее. Накопленный опыт в области автоспорта Bosch использует для массового производства своих свечей: с 1974 года платину стали применять в «серии», и сегодня технология широко распространена в современном автопроме.

Как понять, когда менять?

Неисправные и требующие замены свечи зажигания дают о себе знать целым «букетом» проблем с автомобилем.

Основными из них являются:

  • затрудненный запуск мотора;
  • «троение» двигателя (мотор подергивает при езде);
  • увеличенный расход топлива;
  • повышенное содержание окиси углерода в выхлопных газах;
  • ухудшение динамики двигателя и падение мощности.

При появлении похожих симптомов рекомендуем обращаться на СТО за проведением компьютерной диагностики системы зажигания.

 
 
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Необычно мягкая зима в этом году заставляет жить «не по графику» не только растения, животных и коммунальные службы.
 
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