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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 февраля 2020 года
17.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Темпы роста цен на квартиры остаются высокими пятую неделю подряд. За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,7%, достигнув максимальной отметки за последний год (1323 $/м2).
Объём предложения квартир продолжил расти после короткой заминки. Количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,6%, особенно заметным этот процесс был у квартир с четырьмя комнатами (+5,5%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 17 февраля следующим образом:
По итогам недели рост цен наблюдался во всех административных районах Минска. Максимальные темпы зафиксированы в Заводском (+1,3%) и Центральном (+1,1%) районах. К слову, в последнем квадратный метр подорожал за месяц примерно на $100.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 829 $/м2 (без изменений), Витебск – 638 $/м2 (+0,4%), Гомель – 637 $/м2 (+0,8%), Гродно – 763 $/м2 (-0,3%), Могилев – 653 $/м2 (+1,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1784 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,5% и составляет 1117 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 10 по 17 февраля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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