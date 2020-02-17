Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 февраля 2020 года

Источник материала: realt.by

Темпы роста цен на квартиры остаются высокими пятую неделю подряд. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1448 $/м 2 .

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Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,7%, достигнув максимальной отметки за последний год (1323 $/м 2 ).

Структура предложения по типам квартир выглядит на 17 февраля следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 6,7%.

Объём предложения квартир продолжил расти после короткой заминки. Количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,6%, особенно заметным этот процесс был у квартир с четырьмя комнатами (+5,5%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 17 февраля выглядит следующим образом:

По итогам недели 4-комнатные квартиры подешевели на 0,5%, все остальные выросли в цене на 0,6-0,9%.

По итогам недели рост цен наблюдался во всех административных районах Минска. Максимальные темпы зафиксированы в Заводском (+1,3%) и Центральном (+1,1%) районах. К слову, в последнем квадратный метр подорожал за месяц примерно на $100.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 829 $/м2 (без изменений), Витебск – 638 $/м2 (+0,4%), Гомель – 637 $/м2 (+0,8%), Гродно – 763 $/м2 (-0,3%), Могилев – 653 $/м2 (+1,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1784 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,5% и составляет 1117 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.