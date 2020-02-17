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В Минске с аукциона продали 6 квартир. На одну из них претендовало 11 заявителей

17.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Аукцион по продаже квартир прошел 17 февраля 2020 года в Минске. На торги было выставлено 9 квартир, находящихся в собственности города, 6 из них проданы. Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН». Подробности – в материале Realt.by.

В Минске с аукциона продали 6 квартир. На одну из них претендовало 11 заявителей

5 квартир были проданы в доме по адресу: г. Минск, ул. Беломорская, 21. Наибольший ажиотаж вызвала квартира №16 (Лот №4). За «трешку» площадью около 92 «квадратов» на 4-м этаже многоэтажки боролось 11 заявителей. В ходе торгов стартовая цена квартиры выросла на 83,7 тыс. рублей, достигнув 328.700 рублей, или $149,6 тыс.

9 человек претендовали на похожую трехкомнатную квартиру, но уже на третьем этаже многоквартирного дома (Лот №3). В итоге квартира №9 ушла с молотка за 313 тыс. рублей ($ 142,5 тыс.).

Самым дорогим лотом аукциона стала квартира №20 (Лот №7). Площадь «четырешки» - порядка 122 кв.м. За нее боролось 4 заявителя, в итоге лот был продан за 416 тыс. рублей, или $ 189,4 тыс.

На квартиру №7 (Лот №5) в том же доме было подано 5 заявлений. В ходе торгов цена трешки около 95 «квадратов» на 2-м этаже дома выросла с 260 тыс. до 302 тыс. рублей ($ 137,5 тыс.).

Еще две квартиры ушли единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%. Среди них четырехкомнатная квартира по адресу: г. Минск, ул. Беломорская, 21 (Лот №6) площадью 121,8 кв.м и «однушка» площадью 71,6 кв.м в доме по адресу: пр-т Газеты Правда, 1 (Лот №2). Квартиры были проданы за 359.100 и 172.200 рублей соответственно.

На лоты № 1, 8 и 9 заявок не поступило. Без внимания остались: однокомнатная квартира площадью 78 «квадратов» на первом этаже дома по адресу: ул. Германовская, 9 (стартовая цена – 158 тыс. рублей); трехкомнатная квартира около 120 кв.м по адресу: ул. Друйская, 61 (стартовая цена – 273.082 рублей) и трехэтажная пятикомнатная квартира площадью 316 «квадратов» в доме по ул. Малое Стиклево, 5 (стартовая цена – 361 тыс. рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Аукцион по продаже квартир прошел 17 февраля 2020 года в Минске. На торги было выставлено 9 квартир, находящихся в собственности города, 6 из них проданы. Организатор...
 
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