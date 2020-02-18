«Риэлтер должен выглядеть на свою комиссию и уметь отказывать клиентам». Бизнес-тренер Алексей Гусев рассказал в Минске о продажах

Итак, по мнению Алексея Гусева, это:

- Слабое окружение. А именно – токсичные люди, хронофаги (те, кто крадут наше время) и нытики. Если в вашем окружении таковых слишком много, это не может не влиять на ваше настроение и продажи.

- Боязнь ошибиться. «Кого хоть раз посылали на «холодных» звонках? – спросил Алексей у зала, – Родные мои, как я вас понимаю! Вас послали? Постарайтесь вернуться оттуда отдохнувшими и с магнитиками».

- Неразборчивость в клиентах. Говоря об этом пункте, Алексей Гусев посоветовал риэлтерам не вести «беспорядочные деловые связи с мудаками» (сокращенно – БДСМ). Не стоит бегать за всеми подряд и пытаться понравится. Хороший риэлтер должен уметь отказать клиенту, в котором он не уверен.

- Отсутствие специализации. Каждый агент должен найти свою нишу. Найти то, что приносит ему драйв. Для этого ему стоит честно ответить на вопросы: Что я умею делать лучше всего? Что я люблю делать? В чем потребность моих клиентов? За что клиенты мне уже платят? Алексей Гусев отметил и «географическую» специализацию:«Если ты работаешь в конкретном микрорайоне – лучше провести 3 сделки там, чем 3 сделки в разных концах города. А еще лучше – провести все 3 сделки в одном доме! Это – вообще высший пилотаж». Почему географическая специализация выгодна? Потому что такой агент будет тем самым «участковым риэлтером», который знает соседей, особенности домов, нюансы планировок, расписание общественного транспорта и номера всех близлежащих садиков и школ.