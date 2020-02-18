«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

— Открылись мы совсем недавно, буквально в январе. До этого работали в крупном агентстве недвижимости, а после решили уйти на «свои хлеба». Наша миссия — помочь потребителю избавиться от страха обращаться в агентство недвижимости. Мы, обеспечивая юридическую чистоту сделки, стараемся, чтобы и покупатель, и продавец извлекли максимально реальную выгоду. В агентстве недвижимости должны работать профессионалы, которые смогут развеять все сомнения и страхи клиента и сделать так, чтобы сделка прошла без каких-либо происшествий, — рассказал владелец АН «Недвижимость сити» Александр Гололобов.

- В Могилеве люди сейчас не очень охотно обращаются к профессионалам рынка недвижимости, причин тому может быть масса. Бывает, что кто-то из знакомых обращался в агентство недвижимости, им не понравилось, и они тут же поделились отрицательным опытом со своим окружением. Плохое всегда обсуждается намного больше, поэтому такие новости «разносятся» довольно быстро. Еще один фактор — российское телевидение, по многим каналам которого постоянно крутятся сюжеты о «черных» риэлтерах, махинациях с квартирами и т.д. Белорусы думают, что и в Беларуси ситуация обстоит точно так же. Но на самом деле есть огромная разница между ведением риэлтерского бизнеса у нас и в России. Самое фундаментальное отличие — у наших соседей любой человек может быть риэлтером, и для этого ему не нужно получать лицензию, сдавать обязательный экзамен. Конечно, это сказывается и на качестве услуг.

Но, я думаю, со временем ситуация на рынке изменится в лучшую сторону. В риэлтерской сфере я работаю более 10 лет, и за это время у меня уже появились постоянные клиенты. Но «холодные звонки» — это фундамент, который помогает формировать базу клиентов. Когда мы рассказываем потенциальным клиентам о спектре предоставляемых услуг, люди заинтересовываются и впоследствии заключают договор с агентством недвижимости. Затем приятно слышать от благодарных клиентов: «Спасибо большое, без вас мы бы не справились».