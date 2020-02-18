ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

18.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Риэлтерская сфера растет и развивается, постепенно в регионах открываются новые агентства недвижимости, создавая здоровый конкурентный рынок услуг. Мы поговорили с директорами новых агентств недвижимости в Гомеле, Могилеве и Гродно и узнали, обращаются ли люди в регионах к риэлтерам и что нужно сделать, чтобы на старте наработать базу клиентов.

«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

АН «Недвижимость Сити», Могилев

— Открылись мы совсем недавно, буквально в январе. До этого работали в крупном агентстве недвижимости, а после решили уйти на «свои хлеба». Наша миссия — помочь потребителю избавиться от страха обращаться в агентство недвижимости. Мы, обеспечивая юридическую чистоту сделки, стараемся, чтобы и покупатель, и продавец извлекли максимально реальную выгоду. В агентстве недвижимости должны работать профессионалы, которые смогут развеять все сомнения и страхи клиента и сделать так, чтобы сделка прошла без каких-либо происшествий, — рассказал владелец АН «Недвижимость сити» Александр Гололобов.

- В Могилеве люди сейчас не очень охотно обращаются к профессионалам рынка недвижимости, причин тому может быть масса. Бывает, что кто-то из знакомых обращался в агентство недвижимости, им не понравилось, и они тут же поделились отрицательным опытом со своим окружением. Плохое всегда обсуждается намного больше, поэтому такие новости «разносятся» довольно быстро. Еще один фактор — российское телевидение, по многим каналам которого постоянно крутятся сюжеты о «черных» риэлтерах, махинациях с квартирами и т.д. Белорусы думают, что и в Беларуси ситуация обстоит точно так же. Но на самом деле есть огромная разница между ведением риэлтерского бизнеса у нас и в России. Самое фундаментальное отличие — у наших соседей любой человек может быть риэлтером, и для этого ему не нужно получать лицензию, сдавать обязательный экзамен. Конечно, это сказывается и на качестве услуг. 

Но, я думаю, со временем ситуация на рынке изменится в лучшую сторону. В риэлтерской сфере я работаю более 10 лет, и за это время у меня уже появились постоянные клиенты. Но «холодные звонки» — это фундамент, который помогает формировать базу клиентов. Когда мы рассказываем потенциальным клиентам о спектре предоставляемых услуг, люди заинтересовываются и впоследствии заключают договор с агентством недвижимости. Затем приятно слышать от благодарных клиентов: «Спасибо большое, без вас мы бы не справились».

«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах
«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах
«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах
«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

АН «Твой риэлтер», Гомель

— Мы открылись только 8 января, несмотря на то, что лицензия была получена еще в октябре 2019 года, — рассказалдиректор АН «Твой риэлтер» Игорь Сонкин. — Планы по открытию собственного агентства недвижимости мы растили в себе уже давно, т.к. опыт в этой сфере у нас уже достаточно большой — 13 лет. Ранее мы работали у Олега Марковича Вольштейна в АН «Недвижимость Линия закона», благодаря ему во многом и выросли в профессиональном плане. 

Своим агентством мы решили показать Гомелю, что риэлтерская услуга может оказываться на высоком уровне, агентство недвижимости при этом может выглядеть современно и предоставлять сервис первого класса. Если в Минске подобных агентств много, то мы хотим выйти на региональный рынок с современным взглядом на бизнес и новым отношением к клиенту.

— Со временем мы думаем об открытии филиалов в Минске, так что скоро придем и в столицу, — рассказал заместитель директора АН «твой риэлтер» Станислав Вольштейн.Это наш бизнес: мы это умеем, будем делать и делаем с удовольствием. 

Сейчас в АН «Твой риэлтер» работает около 10 сотрудников, но в ближайшее время штат будет расширяться. 

— Уже есть кандидаты, которые хотят вместе с нами расти и развиваться. В нашем штате есть агенты, которые готовы пройти аттестацию, — рассказал Игорь. — Сейчас база клиентов нарабатывается и «холодными» звонками, и «сарафанным» радио — люди нас уже давно знают, приводят к нам своих друзей и знакомых, для которых мы так же качественно проводим сделки.

Со временем будем проводить дни открытых дверей, рекламные акции и еще какие-то интересные для потребителя мероприятия.

«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах
«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах
«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах
«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

ООО «Гродненское агентство недвижимости», Гродно

— Мы открылись не так давно, в ноябре 2019 года. Сейчас в штате агентства недвижимости 6 человек, три из которых — аттестованные риэлтеры, — рассказала директор АН «Гродненское агентство недвижимости» Анастасия Радовец. — Мы настроены на совершенно другой подход к клиенту. Со временем мы хотели бы внедрить такое определение, как «семейный риэлтер», чтобы клиенту было максимально комфортно обращаться к нам за услугой. Мы стараемся подстраховать своих клиентов во всех «тонких» нюансах сделки, в которых порой бывает сложно самостоятельно разобраться. Также мы стараемся предугадать все варианты развития событий в каждой сделке и просчитать все необходимые мероприятия по предотвращению самых негативных из них.

Коллектив «Гродненского агентства недвижимости» достаточно молодой, но, по словам руководителя, все стараются идти навстречу клиенту в любой ситуации.

«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Риэлтерская сфера растет и развивается, постепенно в регионах открываются новые агентства недвижимости, создавая здоровый конкурентный рынок услуг. Мы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика