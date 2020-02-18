«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

— Мы открылись только 8 января, несмотря на то, что лицензия была получена еще в октябре 2019 года, — рассказалдиректор АН «Твой риэлтер» Игорь Сонкин. — Планы по открытию собственного агентства недвижимости мы растили в себе уже давно, т.к. опыт в этой сфере у нас уже достаточно большой — 13 лет. Ранее мы работали у Олега Марковича Вольштейна в АН «Недвижимость Линия закона», благодаря ему во многом и выросли в профессиональном плане.
Своим агентством мы решили показать Гомелю, что риэлтерская услуга может оказываться на высоком уровне, агентство недвижимости при этом может выглядеть современно и предоставлять сервис первого класса. Если в Минске подобных агентств много, то мы хотим выйти на региональный рынок с современным взглядом на бизнес и новым отношением к клиенту.
— Со временем мы думаем об открытии филиалов в Минске, так что скоро придем и в столицу, — рассказал заместитель директора АН «твой риэлтер» Станислав Вольштейн. — Это наш бизнес: мы это умеем, будем делать и делаем с удовольствием.
Сейчас в АН «Твой риэлтер» работает около 10 сотрудников, но в ближайшее время штат будет расширяться.
— Уже есть кандидаты, которые хотят вместе с нами расти и развиваться. В нашем штате есть агенты, которые готовы пройти аттестацию, — рассказал Игорь. — Сейчас база клиентов нарабатывается и «холодными» звонками, и «сарафанным» радио — люди нас уже давно знают, приводят к нам своих друзей и знакомых, для которых мы так же качественно проводим сделки.
Со временем будем проводить дни открытых дверей, рекламные акции и еще какие-то интересные для потребителя мероприятия.