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Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
18.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В ноябре 2017 года компания приобрела земельный участок с обременениями на аукционе. Лот обошелся ей в 3,967 миллиона рублей.
Прежде чем выйти на площадку, застройщику пришлось отселить и снести 28 жилых домов и гаражи. По оценкам города, на эти нужды компания должна была потратить 5,58 миллиона рублей.
В августе прошлого года Realt.by
В настоящее время компания «Айрон»
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ОДО «Айрон» готовит площадку для строительства жилых многоэтажек в границах улиц Р. Люксембург — Фанипольской, 2-го и 3-го переулков Стасова.
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