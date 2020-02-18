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Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

18.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

В ноябре 2017 года компания приобрела земельный участок с обременениями на аукционе. Лот обошелся ей в 3,967 миллиона рублей.

Прежде чем выйти на площадку, застройщику пришлось отселить и снести 28 жилых домов и гаражи. По оценкам города, на эти нужды компания должна была потратить 5,58 миллиона рублей.

Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

В августе прошлого года Realt.byписал о том, как идет отселение жильцов, многие из которых морально уже были готовы поменять место прописки. Не мудрено: о предстоящем сносе власти говорили людям давно.

Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

В настоящее время на участке работает техника. Ведутся подготовительные работы: площадка выравнивается, монтируется ограждение. Надо полагать, что в ближайшее время застройщик приступит непосредственно к строительству.

Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

На участке в 2,25 гектара появится жилой комплекс. Будущие дома будут высотными, как, впрочем, и большинство из них в этой части проспекта Дзержинского.

Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ
Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

 
 
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ОДО «Айрон» готовит площадку для строительства жилых многоэтажек в границах улиц Р. Люксембург — Фанипольской, 2-го и 3-го переулков Стасова.
 
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