Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

В ноябре 2017 года компания приобрела земельный участок с обременениями на аукционе. Лот обошелся ей в 3,967 миллиона рублей.

Прежде чем выйти на площадку, застройщику пришлось отселить и снести 28 жилых домов и гаражи. По оценкам города, на эти нужды компания должна была потратить 5,58 миллиона рублей.