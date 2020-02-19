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Ставка рефинансирования снижается в Беларуси до 8,75%

19.02.2020 09:45 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нацбанк Беларуси, согласно решению, согласно решению правления НББ, с 19 февраля снижает ставку рефинансирования с 9% до 8,75%.

Вместе со снижением данного показателя, уменьшается ставка по кредиту овернайт с 10 до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75% годовых.

О снижении ставки регулятор информировал 12 февраля.

Следующее заседание правления по денежно-кредитной политике пройдет 13 мая 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

В прошлый раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 20 ноября 2019 года до 9% годовых, ранее в августе снижена до рекордных 9,5%.

Перед этим ставку снижали 27 июня 2018 до 10% - минимума за десять лет. После этого в НББ несколько раз в 2018 году принимали решение ставку больше не снижать: о сохранении ее на уровне 10% годовых было принято решение и на Правлении Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 3 мая 2019 года и 19 декабря 2018 года.

В январе 2020 года годовая инфляция сохранилась на уровне 4,7%. По сравнению с декабрем 2019 года потребительские цены в январе выросли сразу на 0,9%.

По прогнозом властей, среднее значение ставки рефинансирования в 2020 году запланировано на уровне 8,75-9% годовых при инфляции не более 5% по итогам года.

ВВП Беларуси в январе снизился на 1,9%. Власти связывают падение ВВП с сокращением объемов выпуска нефтепродуктов из-за проблем с поставками нефти из РФ, а также снижением производства калийных удобрений.

 
 
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Нацбанк Беларуси, согласно решению, согласно решению правления НББ, с 19 февраля снижает ставку рефинансирования с 9% до 8,75%.
 
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