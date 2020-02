Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гибко масштабируемая система контроля доступа Bosch Access Management System с киберзащитой АРМО-Системы представила программное обеспечение Bosch Access Management System, AMS, для управления системой контроля доступа среднего и крупного масштаба до 10 тысяч точек...

АРМО-Системы представила программное обеспечение Bosch Access Management System, AMS, для управления системой контроля доступа среднего и крупного масштаба до 10 тысяч точек прохода и 200 тысяч человек. Благодаря гибкой масштабируемости программное обеспечение контроля доступа AMS может стать выгодной инвестицией в будущее. Этот продукт имеет три вида пакетов лицензий, LITE, PLUS и PRO, каждый из которых может быть расширен с учетом потребностей клиента. Эффективные и удобные инструменты для настройки контроля доступа и интуитивно понятный современный графический интерфейс пользователя значительно упрощают работу с системой Access Management System, а простая интеграция с другими системами, в том числе и BVMS от Bosch, повышают уровень безопасности на объекте. Бесшовная интеграция программного обеспечения Access Management System с системой видеонаблюдения Bosch Video Management System, BVMS, позволяет расширить функционал системы безопасности объекта.Во-первых, становится проще выполнять идентификацию владельцев карт, запрашивающих доступ, путем сравнения видеопотока от камеры и фотографии из базы данных системы контроля доступа. Во-вторых, расширяются параметры и сокращается время поиска каких-либо событий. Наличие набора инструментов SDK позволяет интегрировать программное обеспечение контроля доступа AMS с системами сторонних производителей.Высокая отказоустойчивость системы контроля доступа Access Management System реализуется за счет специального контроллера Master Access Controller, MAC, который служит буфером между сервером AMS и периферией, и в случае выхода сервера из строя или потери связи с ним берет на себя функции управления системой.Для управления считывающими устройствами в системе используются контроллеры Access Modular Controller, AMC, которые подключаются к MAC. Один MAC поддерживает до 125 устройств AMC, каждый из которых может обслуживать до 8 точек прохода. При этом максимальное количество точек прохода, которое способно контролировать программное обеспечение контроля доступа AMS, может достигать 10 тысяч.Полная осведомленность о состоянии точек прохода во всем здании стала возможна благодаря использованию в системе Access Management System графических планов и инструмента Map View. Для построения графического плана это программное обеспечение контроля доступа имеет полный набор шаблонных моделей точек прохода, включая турникеты, лифты и шлагбаумы.При этом система не только отмечает точки прохода, на которых сгенерирован сигнал тревоги или неисправности, но и позволяет оперативно отправлять команды, используя различные сценарии. Следует отметить, что программное обеспечение AMS способно быстро перенастроить систему контроля доступа в случае угрозы, позволяя с рабочей станции оператора, аварийной кнопкой или с помощью аварийных карт изменять права доступа по группам точек прохода в один клик.Максимальная защита системы контроля доступа от киберугроз и предотвращение потери личной информации обеспечиваются за счет поддержки безопасного протокола OSDP 2 и шифрования данных на всех этапах их передачи. В программном обеспечении Access Management System используются доверенные цифровые сертификаты для взаимной проверки подлинности между сервером и клиентом, чтобы исключить несанкционированный доступ к системе.А также применяются такие принципы безопасного проектирования, как secure-by-default и principle of least privilege. Программное обеспечение для контроля доступа сертифицировано по европейскому стандарту EN 60839-11, который определяет требования к системам в целом и отдельным компонентам на соответствие EU-GDPR.Простая и удобная регистрация пользователей в новой программе выполняется с помощью одного инструмента, диспетчера диалоговых окон. Через диалоговые окна может вноситься различная информация о владельцах карт, в том числе, их фотографии, биометрические данные и подписи, назначаться права их доступа.Для массового импорта данных о персонале из сохраненных файлов применяется инструмент импорта и экспорта. Кроме того, программное обеспечение контроля доступа Bosch Access Management System предусматривает создание профилей доступа с заданной областью авторизации, что упрощает разграничение прав сразу для групп пользователей.www.armosystems.ru