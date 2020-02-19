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Банк Дабрабыт принял на работу робота Яўгена

19.02.2020 12:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Робот представляет собой виртуального пользователя, который повторяет действия человека, нажимающего кнопки клавиатуры и мыши в заданных местах. 

Он не интегрируется с базами данных на уровне кода, а распознает информацию, воспроизводимую с экрана монитора. Такой подход позволяет ему извлекать данные из большого числа источников и делать это быстрее человека. Новому сотруднику в банке дали имя Яўген.

Он будет заниматься выполнением регулярных задач, которые нужно делать по одному шаблону и в большом количестве. Первым делом цифровой работник взял на себя задачу формирования «платежек». «На подготовку одного платежного требования человеком уходит около 4 минут. За день наши сотрудники выставляли в среднем их по 25 штук и тратили по два часа. Сейчас же робот за 20 минут обрабатывает весь поток документов, который нужно выставить за месяц», – поясняет начальник управления процессов и проектов Банка Дабрабыт Евгений Цвирко.

В настоящий момент в банке идет работа над внедрением робота в сервис онлайн-кредитования для физических лиц. В будущем Яўген займется также выставлением счетов-фактур для размещения на портале налоговой инспекции. Электронный сотрудник будет справляться с этими задачами намного быстрее, а люди смогут заняться более интересной работой.

 
 
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Робот представляет собой виртуального пользователя, который повторяет действия человека, нажимающего кнопки клавиатуры и мыши в заданных местах. 
 
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